Veiligheidsregio wil ouderenuurtje weer invoeren: 'Denk na over speciale winkeltijden'

Koen Schuiling is als voorzitter van de Veiligheidsregio donderdag tweemaal in de pen geklommen om aandacht te vragen voor het coronavirus.

Na eerder aandacht te vragen voor het virus binnen de sportverenigingen heeft hij nu ook een brief gestuurd naar de ondernemers in onze provincie. Daarin pleit hij voor een terugkeer van het ouderenuurtje.

In de brief die aan de ondernemers in de detailhandel is gericht vraagt Schuiling om na te denken over de invoering van speciale winkeltijden voor kwetsbare doelgroepen. In het begin van de coronacrisis was daar bij sommige winkels al sprake van. Nu het aantal besmettingen in onze provincie stijgen wordt het zogenoemde 'ouderenuurtje' weer onder de aandacht gebracht bij winkeliers.

'Breng regels terug naar het niveau van dit voorjaar'

'Voor zover van toepassing vraag ik u aanvullend na te denken over de invoering van speciale winkeltijden voor (kwetsbare) doelgroepen', zo valt te lezen in de brief. 'Op die manier kunnen we tegemoetkomen aan de wens van bijvoorbeeld ouderen om de dagelijkse boodschappen in betrekkelijke rust te kunnen doen.'

In dezelfde brief zegt Schuiling dat de maatregelen weer aangescherpt moeten worden en de anderhalve meter regel van groot belang is. Hij deed die oproep eerder vandaag ook richting de sportverenigingen. 'Ik verzoek u vriendelijke doch dringend om de maatregelen in en rond uw winkels en bedrijfspanden terug te brengen op het niveau van afgelopen voorjaar.' Verder valt te lezen dat mensen zoveel mogelijk alleen moeten winkelen en men moet afrekenen door te pinnen.

