Centrale rol voor Siddeburen in nieuw kinderboek: 'Heel erg trots op'

Scholieren hebben zich aan drie tafelrijen een plekje verworven, als Manon Sikkel langskomt om voor te lezen. Dat ze kinderen weet mee te nemen in haar verhalen, heeft ze al eerder bewezen. Met de boeken over IzzyLove en Elvis Watt won Sikkel drie keer de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en twee keer de Pluim van de Senaat. Ook heeft ze een maandelijkse column in het tijdschrift Tina en - niet onbelangrijk - ze is ook kinderboekenambassadeur.

Geheim Agent opa

Sikkel is voor de leerlingen van De Zonnewijzer geen onbekend gezicht. In februari van dit jaar was ze ook al in Siddeburen om een verhaal te bedenken. Dat resulteerde in het boek 'Geheim Agent opa', dat zich volledig in Siddeburen afspeelt. 'De ideeën van de kinderen zijn allemaal in het boek verwerkt', vertelt Sikkel.

Dat het zover kwam, was een idee van Ewout Wakker, voor de leerlingen van groep 6 en 7a van De Zonnewijzer beter bekend als meester Ewout.

Hij is fan van de boeken die Sikkel schrijft, leest zijn leerlingen regelmatig voor uit haar boeken en het leek hem leuk om de schrijfster eens op school uit te nodigen. Ze hapte toe en het bezoek inspireerde Sikkel om 'Geheim Agent opa' te schrijven, een nieuw boek in de al bestaande boekenreeks 'Geheim Agent oma'. 'En daar ben ik heel erg trots op', zegt Wakker.

Plekken uit het dorp

In het boek komen diverse plekken uit het dorp terug. 'Petra's Warenhuis heeft een hele belangrijke rol, net als de bok van Siddeburen, het dorpssymbool. En de hoofdpersonen verblijven op minicamping Noorderzon, een camping van de ouders van een leerling van mij', vertelt Wakker.

Sikkel vond het heel leuk dat diezelfde leerling tijdens haar bezoek aan Siddeburen zo enthousiast vertelde over de camping. 'Dus die heeft een hele belangrijke rol gekregen in het boek.'

Uitvinder

Het boek gaat onder meer over geheim agent opa, die naast geheim agent ook uitvinder is. 'En alles wat hij uitvindt, mislukt. Met de ideeën daarover hebben de kinderen mij ook heel erg geholpen', licht Sikkel een tipje van de sluier op.

Wie nieuwsgierig is naar het complete verhaal, kan onder meer terecht in Petra's Warenhuis, waar het boek verkrijgbaar zal zijn.