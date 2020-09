Gronings ziekenhuis neemt eerste coronapatiënten uit Westen over (update)

Het Martini Ziekenhuis zou ook een patiënt uit Rotterdam opnemen, maar deze bleek uiteindelijk te ziek voor een gewone afdeling. Daarom ging deze overplaatsing uiteindelijk toch niet door.

Reguliere zorg niet stilleggen

Peter van der Voort, hoofd van de intensive care in het UMCG, gaf donderdagmorgen al aan snel patiënten van buiten Groningen te verwachten. De ziekenhuizen in het land liggen weliswaar nog lang niet zo vol als in het voorjaar, maar ze willen de reguliere zorg niet weer stilleggen, zoals dit voorjaar gebeurde. Daardoor kunnen ze minder coronapatiënten aan dan toen.

Inmiddels zijn er regionale coördinatiecentra die de spreiding van coronapatiënten regelen. Daarin werken de regionale ziekenhuizen samen. Pas als zij onderling geen plek meer kunnen vinden wordt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) ingeschakeld. Die helpt zoeken naar ziekenhuizen buiten de regio met beschikbare bedden.

Afweging per dag gemaakt

In de Noordelijke ziekenhuizen is het nog relatief rustig qua aantal coronapatiënten. Daardoor is er nog ruimte om patiënten over te nemen uit andere regio's.

Dit is een afweging die per dag wordt gemaakt, vertelt Van der Voort. Daarbij wordt elke keer bekeken of de gewone zorg in de regio kan doorgaan en of er ook ruimte overblijft voor coronapatiënten uit het Noorden zelf.

In een eerdere versie van dit bericht stond dat het Martini Ziekenhuis een patiënt uit Rotterdam kreeg. Het UMCG zou daarnaast iemand op de intensive care opnemen; ook dat stond in dit bericht vermeld. Dat bleek onjuiste informatie, verstrekt door het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Het bericht is donderdagavond op beide punten aangepast.



