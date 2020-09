'Stoppen is vaak beter dan aanmodderen'

De mate waarin de coronacrisis ondernemers raakt verschilt nogal per sector. In de evenementenbranche, cultuur, muziek en aanverwante sectoren hebben bedrijven het momenteel zeker hard te verduren. De zaak ligt er sinds maart grotendeels stil en de kans is klein dat het er binnenkort beter gaat.

De vraag die rijst voor ondernemers in zwaar weer is dan: wat moet ik doen om mijn bedrijf rendabel te krijgen en te houden? Het is niet zo ingewikkeld te bedenken wat de opties zijn; bijsturen, stoppen en (terug) in loondienst of omscholen naar een ander beroep.

Blijven ondernemen

Uit onderzoek van ZZP Nederland blijkt dat meer dan negentig procent van de ondernemers wil blijven ondernemen. Gelukkig is dat in veel gevallen mogelijk. Veel bedrijven zijn met enkele aanpassingen prima rendabel te maken of te houden.

Je ziet dat ondernemers met aanpassingen hun zaak draaiende kunnen houden. Het gebeurt veel in de horeca. Het bijsturen van het bedrijf levert in veel gevallen voldoende omzet op om te blijven bestaan. De vraag is wel hoe lang dat zo blijft. Houd je het als ondernemer ook vol bij een nieuwe lockdown, of moet je je dan in de schulden steken?

Negentig procent van alle ondernemers wil blijven ondernemen Frank Alfrink - ZZP Nederland

Het veranderen van de huidige koers van je bedrijf is een gezonde stap. De crisis kan erom vragen. Maar staar je niet blind op alleen de korte termijn.

Trekken aan een dood paard

Voor ondernemers in hart en nieren is het een gruwelijke gedachte: in loondienst. Weg vrijheid om zelf je uurtarief te bepalen, je opdrachtgevers uit te zoeken etcetera. Helaas wordt dat voor een aantal ondernemers wel de realiteit.

De KvK signaleerde onlangs dat veel ondernemers in onzekerheid zitten en roept op in elk geval tijdig te stoppen [LINK]. Dat is een wijs advies waar ik mij bij aansluit. Het heeft geen zin om te trekken aan een dood paard. Voor sommige ondernemers zal, hoe jammer dat ook is, het doek vallen.

Bij ZZP Nederland krijgen wij regelmatig ondernemers te spreken bij wie het water inmiddels niet meer aan de lippen staat, maar die al diep kopje onder zijn gegaan. Vaak hebben die zelfstandigen ook al schulden gemaakt die moeilijk of helemaal niet terug te betalen zijn.

Schone lei

Tijdig stoppen voorkomt dat schulden verder oplopen. Dan kun je in elk geval met een schone lei verder. Wijzen de cijfers uit dat je bedrijf niet meer rendabel is en dat waarschijnlijk ook niet meer wordt, stop dan zo spoedig mogelijk. Zijn er wel schulden, laat je dan bijstaan door een schuldhulpverlener. Jouw toekomst kan daarna liggen in loondienst.

Omscholen

Misschien zijn er mogelijkheden als ondernemer in een ander vakgebied. Het ondernemersbloed kruipt per slot van rekening waar het niet gaan kan. Als het ondernemerschap linksom niet lukt, dan misschien wel rechtsom. En de overheid begrijpt dat gelukkig. Die bood dan ook via Nederland Leert Door voor zelfstandigen een gratis ontwikkeltraject aan, via een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Met dit traject krijg je inzicht in je kansen. De eerste subsidiepot is alweer leeg. ZZP Nederland werkt daarom aan de opzet van een nieuw gesubsidieerd programma dat in oktober van start moet gaan en via de gemeenten wordt uitgerold. Centraal in de aanpak is dat ondernemers geholpen worden door andere ondernemers. Samen wordt gezocht naar de businesspropositie.

Mijn tips voor wanneer je als zzp'er moeite hebt het hoofd boven water te houden:

– Breng je situatie goed in kaart; wat is je omzet, wat doen je klanten, wat zijn de perspectieven?

– Kun je bijsturen? Kijk naar waar je kunt besparen, kijk of je je aanbod kunt aanpassen, kijk of je andere markten kunt bedienen

– Bepaal welke alternatieve ondernemingsmogelijkheden er voor je zijn

– Kijk wat de kansen voor je zijn in loondienst

– Zoek hulp bij een beroepen- of interessecoach wanneer je er niet uitkomt

– Wees realistisch, hou niet vast aan een droom of illusie. Grijp tijdig in.