Koning op bezoek in Winschoten: ‘Een droom is werkelijkheid geworden!’

Het bedrijf produceert testkits waarmee onderzocht kan worden of iemand corona heeft. Omdat de vraag naar die testkits zo is toegenomen, gaat het bedrijf uitbreiden. De koning opende het pand in Winschoten.

Hartstikke trots!

‘Ik ben hartstikke trots! Echt trots tot de macht drie’, zegt Luja. ‘De koning op bezoek, wat wil je nog meer?’

Terug naar ruim twee weken geleden. Luja krijgt dan een belletje van een adjudant die vertelt dat de koning het bedrijf een bezoekje wil brengen. De directeur: ‘Toen dacht ik: leuk! Maar het is nog mooier als hij het pand komt openen. Dat kon eerst niet, maar uiteindelijk wel. Nu is de droom werkelijkheid geworden!’

Capaciteit verdubbelen

De productieruimte kon de vraag naar de testkits niet meer aan. Daarom heeft het bedrijf twee panden ter grootte van 2000 vierkante meter afgestoten en ingeruild voor een pand ter grootte van 6500 vierkante meter in Winschoten.

Luja: ‘Wij verdubbelen in capaciteit. Daardoor zijn wij in staat om miljoenen mensen over de hele wereld te laten testen op corona. Het is een grote strijd, de tweede golf is eraan gekomen. Wij zijn er klaar voor.’



Lees ook:

- Koning Willem-Alexander opent recyclingfabriek in Farmsum