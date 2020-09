Boek van Nijland gaat 'Boerenbluf op de transfermarkt' heten

Er wordt een boek geschreven over Hans Nijland en dan vooral over de 23 jaar dat hij directeur was bij FC Groningen. In februari moet het boek in de winkels liggen.

'Boerenbluf op de transfermarkt' gaat het boek heten. Donderdagochtend heeft hij het contract getekend bij Marieke Derksen van Uitgeverij Inside, bekend van bestsellers zoals 'Gijp' en 'Kieft'. 'Toen hebben we ook een klap op de naam gegeven. Het dekt wel de lading', aldus Nijland.

Voetbaljournalist Tom Knipping gaat het boek schrijven.

Nijland heeft inmiddels al tien sessies gehad met de redacteuren. 'Het was nooit de bedoeling een boek te maken, maar dan heb je het over de verhalen en alles wat je beleefd hebt. Al die gesprekken met oud-collega's zoals Veldmate of Erik Mulder', zegt Nijland. 'Dat is gewoon hartstikke leuk.'

Onbekende verhalen

Naast de bekendere verhalen die Nijland vaker vertelt op presentaties komen er in het boek ook verhalen die Nijland nog nooit verteld heeft. 'In het boek komen de verhalen over bijzondere transfers zoals Suarez, Van Dijk, Tadic en Granqvist', somt Nijland op, 'maar ook gesprekken met trainers of potentiële trainers, zoals Peter Bosz.'

Maar niet alleen komt het personeel ter sprake. 'We kijken ook terug op hoe we het voor elkaar gekregen hebben om met een lege portemonnee ooit een nieuw stadion hebben kunnen bouwen.'

'Niet altijd soepeltjes'

Toch was niet alles alleen maar positiviteit in de tijd dat Nijland bij de FC zat. 'Het liep niet altijd soepeltjes, best wat conflictsituaties. Ja heus wel eens een miskleun', zegt Nijland, 'maar het is niet de bedoeling om met die boek iemand te kwetsen of te beledigen.'

Nijland was van 1997 tot 2019 directeur van FC Groningen en is daarmee de langstzittende directeur uit de geschiedenis van het betaald voetbal.

