Hospice Stadskanaal in zwaar weer door coronagevolgen: 'Vaste lasten lopen door'

Als RTV Noord-verslaggever Joyce Kranenborg een kijkje wil nemen om te kijken of het hospice de toekomst nog wel met vertrouwen tegemoet ziet, stuit ze op een probleem. Voor binnenkomt moet ze niet alleen haar handen desinfecteren, maar wordt ook haar temperatuur gemeten. 'Ik ben 37,5 graden en omdat het hospice daar nog een halve graad bij op rekent, mag ik hier uit voorzorg niet naar binnen', is de harde, maar logische conclusie.

Toch krijgt ze de mogelijkheid om met iemand van het hospice - beter bekend als het Tineke Breiderhuis - te praten, vrijwilligster Grietje Dijkstra in dit geval. Zij staat de mensen bij die in het hospice in hun laatste levensfase zitten en daar worden omgeven door 24-uurszorg. 'Sommigen willen wandelen, anderen doen graag een spelletje. Maar wat ook nodig is, ik ben er voor ze', legt ze uit.

Gevolgen

Dat het coronavirus rondwaart, maakt het er voor een hospice niet makkelijker op, zag Dijkstra in de afgelopen maanden. Dat er nu geldzorgen op de loer liggen, maakt het toekomstperspectief troebel.

Het Tineke Breiderhuis bestaat pas sinds november 2017 en moest zich in het eerste jaar zelf redden, vertelt ze. Na het eerste jaar kon het hospice na rato van het aantal gasten rekenen op subsidie, maar nu er dit jaar door corona minder mensen kunnen verblijven, laten de gevolgen zich volgend jaar raden.

'We hebben dat geld hard nodig', weet Dijkstra. 'We krijgen gelukkig wel heel veel giften, van allerlei instanties en organisaties. Daardoor kon laatst bijvoorbeeld een pad worden aangelegd zodat onze gasten met hun bedden naar buiten gereden kunnen worden.'

Vaste lasten

Desondanks maken de vaste lasten, die gewoon doorlopen, het voor het hospice moeilijk om het hoofd financieel boven water te houden. Jacobien van de Pijl, coördinator van het Tineke Breiderhuis, legt uit waarom: 'Je moet het hier zien als één groot huishouden en dat kost geld.'

Toen de coronamaatregelen versoepeld werden, besloot het hospice weer ruimte te bieden voor twee nieuwe gasten - en uiteindelijk weer drie. 'Daardoor zijn alle kamers nu weer bezet', vertelt Van der Pijl, die dan ook hoopt dat een tweede coronagolf uitblijft.

Ze is niet de enige, want voor de vrijwilligers in het Tineke Breiderhuis is een helpende hand bieden ook heel lastig in tijden zoals deze. 'Troosten op anderhalve meter wil niet.'

