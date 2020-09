Donar ziet Champions League-droom uiteenspatten

In een bloedstollend duel bleven de Groningers net aan de verkeerde kant van de score. De slotfase werd gekenmerkt door een aantal fouten en mislukte driepuntspogingen. Will Moreton had namens Donar in de laatste seconde nog een kans om er een verlenging uit te slepen, maar zijn schot stuiterde op de basket het veld weer in.

Nek-aan-nek

Beide ploegen gaven elkaar nauwelijks iets toe. Na het eerste kwart was het 21-18 voor de Cyprioten, bij rust stond Donar met 32-34 voor. Ook na dertig minuten was er nauwelijks een verschil te noteren en was het 49-51.

Keravnos net iets koeler

In een enorm spannend laatste kwart maakte de ploeg van coach Ivan Rudez nog een gat van vijf punten verschil goed. Richting de slotfase bleef Keravnos net iets koeler en lukte het Donar ook in poging vijf in de clubhistorie niet om het hoofdtoernooi van de Champions League te halen. Europees gezien speelt Donar nu verder in de Europe Cup. Topscorer bij de Groningers was Ogungbemi Jackson met vijftien punten.