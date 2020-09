Raad Delfzijl wil geen raadsenquête naar windparken door tijdgebrek

De gemeenteraad van Delfzijl doet geen onderzoek meer naar de komst van windparken in de gemeente. Partijen vinden dat hier te weinig tijd voor is.

Delfzijl gaat over drie maanden op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Een raadsenquête neemt doorgaans een half jaar de tijd in beslag.

Onderste steen

Gemeentebelangen Eemsdelta (voorheen Lijst Stulp) wil graag een onderzoek naar windparken in het gebied, omdat er volgens de partij veel onvrede en onduidelijkheid over is bij inwoners. De partij wil hierover naar eigen zeggen de onderste steen boven krijgen.

De enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel van de raad, waarbij betrokkenen door een commissie van raadsleden onder ede worden gehoord. Het is vergelijkbaar met een parlementaire enquête.

'Praktisch onuitvoerbaar'

Fractievoorzitter Edward Stulp wil dat er in oktober een vooronderzoek komt en in november en december het onderzoek zelf. Maar dat is volgens coalitiepartijen te kortdag.

'De herindeling is aanstaande. Ambtenaren die ons moeten ondersteunen staan onder druk. Wij zijn zelf druk met de verkiezingen op 18 november. Dit is praktisch onuitvoerbaar', zegt fractievoorzitter Nick Boersma van Lokaal Belang Eemsdelta (LBE).

VVD en CDA vinden de raadsenquête bovendien een te zwaar middel. 'De vragen kunnen ook op een andere manier worden beantwoord. Het is van belang dat de nieuwe gemeente Eemsdelta aandacht heeft om de onrustgevoelens bij de bevolking weg te nemen en de vertrouwensrelatie te verbeteren', zegt raadslid Piet van Hoogdalem (CDA).

'Gemiste kans'

Stulp vindt het een gemiste kans: 'Drie maanden is krap, maar als we voor december dingen boven water krijgen en en dat kunnen overhevelen naar de nieuwe gemeenteraad is dat een mooie stap.' Boersma reageert daarop: 'Het is niet realistisch om het voor die tijd af te ronden. Het is geen gemiste kans, maar een kansloze missie.'

Het voorstel om alleen een vooronderzoek te doen, waarbij de vragen en onderzoekscommissie op papier worden gezet, redde het ook niet. Gemeentebelangen Eemsdelta, PvdA, Seniorenpartij Eemsdelta, Fractie Haan en Fractie Schanssema waren voor, maar coalitiepartijen LBE, VVD, ChristenUnie en CDA stemden tegen.



