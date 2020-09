Koenis: 'We hebben gestreden, maar kwamen net tekort'

'Dat gevoel overheerst nu,' aldus de captain. 'We hebben gestreden voor wat we waard waren, maar het was niet goed genoeg. Credits ook naar Keravnos, een hele sterke ploeg. Ze hebben ons prima onder druk gezet en zo weten te ontregelen. Zelf vielen we de basket te weinig aan en onze schoten vielen niet.'

Doel niet gehaald

Het was de vijfde keer in de geschiedenis van de club dat de voorronde Champions League het eindstation was. 'Daar zit de teleurstelling in,' vertelt Koenis. 'Dat was ons doel, op dat niveau wilden we ons dit jaar laten zien. Nu is het uithuilen en de draad weer zo snel mogelijk oppakken want de competitie wacht.' Donar speelt overigens Europees wel verder, maar nu in de Europe Cup.