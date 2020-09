Lopend Vuur: Ik zie niets in kernenergie

Wiebes liet in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek doen naar de mogelijkheden en beperkingen voor kernenergie in Nederland voor 2040. Daarvoor werd ENCO ingezet, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in nucleaire energie. En wat blijkt? Kernenergie is toch niet duurder dan energie uit wind en zon. Er is onder meer gekeken naar de kosten van de bouw van nieuwe kerncentrales. Tot nu toe werd aangenomen dat dit in vergelijking met energie uit wind en zon veel duurder was.

Kenners zeggen dat kernenergie relatief schoon is: er komt geen CO2 vrij. Wel ontstaat er radioactief afval, dat honderden jaren gevaarlijk blijft.

De Eemshaven staat sinds de jaren 70 op een lijstje van het Rijk als locaties die geschikt zijn voor een kerncentrale. De provincie Groningen heeft zich daar altijd fel tegen verzet, maar uiteindelijk gaat het Rijk erover.

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op de facebookpagina van Edwin op Noord.

Gulden

'De gulden moet terugkeren' was donderdag ons Lopend Vuur. Van de 9.656 stemmers was 60 procent het daarmee oneens, 40 procent eens.