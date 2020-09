'Heel wat toppers hebben hier getraind. Denk aan Martijn Keizer en Niels Scheuneman. En natuurlijk Lonneke Uneken, die nu profrenster is. Dat is natuurlijk fantastisch', zegt voorzitter Wilbert Boneschansker.

Alleen de jeugd van 8 tot en met 14 jaar fietste er nog. Ze trainden er op dinsdag- en donderdagavond.

Naar de Langeleegte

'35 jaar historie is hier geschreven, ik sta er ook met enig kippenvel. Maar we hebben hier lang naar uit gekeken om de stap te maken naar onze nieuwe wielerarena aan de Langeleegte. Daar gaan we nieuwe historie schrijven voor de toekomst.'

De baan oogde al niet meer in topconditie. 'We zijn er echt aan toe. Tot we aan de Langeleegte terecht kunnen, gaan we op de Dallen trainen. Dat is een industrieterrein, waar we met behulp van verkeersregelaar veilig wegen gaan afzetten.'

Opening in juni volgend jaar

13 juni wordt de nieuwe baan geopend, op dezelfde dag dat het NK jeugdwielrennen in het centrum van Veendam wordt gehouden.

