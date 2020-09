135 studentenhuizen zorgen voor te veel overlast

135 studentenhuizen in de stad Groningen hebben de afgelopen tijd te veel overlast veroorzaakt in de buurt. De huizen zijn op een overlastlijst geplaatst en dat betekent dat elke vorm van overlast in de toekomst beboet zal worden.

De gemeente laat weten dat de meeste studentenhuizen die overlast geven in de Schildersbuurt staan.

Brandbrief

Wijkbewoners hebben enige tijd geleden een brandbrief aan de gemeente gestuurd. In die brief werd aandacht gevraagd voor de overlastgevende studentenhuizen. Voor wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) is de tijd van waarschuwen nu voorbij.



De 135 studentenhuizen hebben allemaal een brief op de mat gekregen. In die brief staat dat ze op een zwarte lijst zijn geplaatst en dat het veroorzaken van overlast financiële gevolgen zal krijgen. De overlast is in de afgelopen periode gemeld via een speciaal overlastmeldpunt van de gemeente en via de politie.



Woningeigenaren

Voor de gemeente is de maat dus nu vol en dat heeft mogelijk niet alleen gevolgen voor de bewoners van de huizen, maar ook voor de woningeigenaren. Ook die hebben een brief ontvangen dat er rondom hun pand sprake is van overlast. De pandjesbaas moet dus samen met de bewoners overlast zien te voorkomen.

