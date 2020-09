Deze dag: Celstraf (en gratie) voor FC Groningen-voorzitter

FC Groningen-voorzitter Renze de Vries maakte het mogelijk om spelers als Erwin en Ronald Koeman, John de Wolf, René Eijkelkamp en Jurrie Koolhof aan te trekken of te behouden voor de club. Dat gebeurde met zwart geld. ‘Netto tekengeld’ noemde de praeses dat achteraf.

De Belastingdienst pakte FC Groningen hard aan: Renze de Vries moest naar de gevangenis. Dat gebeurde op deze dag, 26 september 1994.

Dagblad Trouw beschreef gedetailleerd het gevangenisregime voor de voetbalbestuurder op de dag dat hij zich meldde om zijn celstraf van acht maanden uit te zitten. ’Eens in de maand mag Renze met weekendverlof’ en ‘met een beetje mazzel speelt FC Groningen dan thuis’, schreef de dienstdoende journalist smalend. Het einde van ‘de nachtmerrie’, zoals De Vries het zelf typeerde, kwam na minder dan een week.

De Vries mocht na vijf dagen cel naar huis. Volgens justitie maakte een jaren eerder opgelopen zware armkwetsuur hem het gevangenisleven zo zwaar, dat hij voor gratie in aanmerking kwam. De Vries was jaren daarvoor van een vliegtuigtrap gevallen. Daarbij was zijn arm verbrijzeld.

Niettemin oordeelde justitie aanvankelijk nog, dat een forse gevangenisstraf op zijn plaats was. Immers, het moest maar eens uit zijn met al die frauderende voetbalbestuurders. Ook bij Ajax en Roda JC speelden rond 1990 zwartgeldaffaires. Ajax-voorzitter Ton Harmsen kreeg weliswaar een forse geldboete, maar kwam er vanaf met een voorwaardelijke celstraf.

‘De Belastingdienst was destijds een grote sponsor van veel eredivisieclubs’, stelt Peter Hut met een glimlach. Hut, destijds clubarts van FC Groningen, zegt dat in een documentaire gemaakt door Emiel Venema voor FC Groningen TV. De prachtige titel van de film, ‘Het zwaard van Damascus’, is ontleend aan een door Renze de Vries verbasterde uitdrukking. Die gebruikte hij om duidelijk te maken dat FC Groningen op het punt stond door grote rampspoed te worden getroffen. Hij bedoelde het spreekwoordelijke ‘zwaard van Damocles’.

Die rampspoed kwam er. FC Groningen werd hard getroffen door de naheffing van de fiscus en mocht volgens Nieuwsblad- en later Dagbladredacteur Bouke Nielsen met name KPN dankbaar zijn. Een faillissement was dichtbij, maar door een miljoenendonatie van dat bedrijf kon Groningen zijn schuldeisers betalen. Renze de Vries, tot die tijd geslaagd zakenman, leed grote persoonlijke schade door de affaire. Volgens het Dagblad van het Noorden ging zijn ‘ooit florerende varkenshandel er indirect door failliet.’

Mijn oud-collega en vriend Piet van Dijken sprak vijftien jaar lang elke dinsdagmiddag met Renze de Vries. Van half drie tot vier, stipt. In die gesprekken benadrukte de oud-voorzitter altijd dat hij aan de hele affaire ‘nooit één gulden had overgehouden’. Hij had het allemaal gedaan ‘uit liefde voor de club’.

Renze de Vries slaagde erin als voorzitter tussen 1980 en 1989 een aantal grote spelers naar Groningen te halen, waardoor de club een vaste waarde werd in de subtop van de eredivisie. Daarnaast kwamen ook, incidenteel, Europese successen. Groninger voetballiefhebbers denken nog altijd met veel genoegen terug aan wedstrijden tegen Inter Milaan en Atletico Madrid.

Na de zwartgeldaffaire kon zijn advocaat meester Yspeert hem nog lang uit de cel houden, maar op deze dag moest Renze de Vries zich tenslotte melden bij de gevangenis in Heerhugowaard. Om vlak daarop gratie te krijgen van Koningin Beatrix. Volgens veel Groningers was dat koninklijk pardon volkomen terecht. Renze de Vries is in 2012 overleden, op 81-jarige leeftijd.