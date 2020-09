Zuid-Afrikaanse coach ziet mooie toekomst voor rugby in Groningen

Rugbyclub Groningen speelt na bijna vijftig jaar weer op het hoogste niveau in Nederland. Het seizoen begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen Middelburg. De verwachtingen zijn hooggespannen, al is handhaving het doel.

Lang hoefde de rugbyvereniging niet na te denken over het verzoek om te promoveren nadat er een plek vrij kwam in de Ereklasse. 'De afgelopen jaren zaten we er al tegenaan te hikken. Nu krijgen we de kans om te gaan. Daarom denk ik dat we goed mee kunnen doen', zegt aanvoerder Tim de Vries.

Paar potjes winnen

De spelersgroep is min of meer gelijk gebleven ten opzichte van vorig seizoen, al is er wel wat jeugdleden doorgestroomd naar de eerste selectie. Does Deelman is daar één van. 'Ik hoop dat we stand kunnen houden en een paar potjes winnen. En natuurlijk keihard gaan knallen met z'n allen', zegt de 18-jarige rugbyer.

Ik kan als oude man alleen maar trots zijn op die talenten die doorstromen Sam Brouwer - Rugbyclub Groningen

'Old man'

In de ploeg komt Deelman zijn voormalige trainer Sam Brouwer tegen. Die is op 34-jarige leeftijd naar eigen zeggen al een 'old man' in het team.

'Dit is ook een bijzonder seizoen voor de regio Noord-Oost. We zien allemaal talenten doorgestroomd naar ons eerste en tweede team en ik kan daar als oude man alleen maar trots op zijn', zegt de routinier. Hij is één van de weinige spelers met ervaring in de Ereklasse. Drie jaar geleden speelde hij voor de Utrechtse Rugbyclub.

Enorm goede jeugd

Om de ambities van Rugbyclub Groningen extra gestalte te geven, is er een ervaren Zuid-Afrikaanse coach aangetrokken. Antonio Joao de Carvalho Abreu heeft al meerdere teams in Europa onder zijn hoede gehad en is nu in Groningen beland.

Dat bevalt hem uitstekend, zeker omdat hij veel potentie ziet voor de komende jaren. 'Er zijn hier enorm veel goede jeugdspelers. In de toekomst kunnen ze echt meedoen in de Ereklasse en misschien op termijn wel om het kampioenschap meespelen.'

