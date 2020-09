Verzetsstrijder Jan Emmens geëerd met eigen plantsoen in Zuidbroek

In Noord- en Zuidbroek zijn al straatnamen vernoemd naar verzetsstrijders Klaas Roelof Woltjer en Nanno Mulder. Daar komt nu dus het Jan Emmensplantsoen bij. Het gaat om het parkje dat wordt omsloten door de Klaas Woltjerweg, Wilhelminalaan, Stationsstraat en de Julianaweg. In het park zit ook een hertenkamp.

Doodgeschoten door NSB'er

Jan Emmens is in 1916 geboren in Annerveenschekanaal. Hij trouwde aan het begin van de oorlog met Jantje Braam in Zuidbroek . Terwijl zijn vrouw en inmiddels zoon in Zuidbroek bleven, trok Jan Emmens naar het Friese Makkum om zich daar aan te sluiten bij verzetsgroep 'De Duif'. De leden van de groep verzamelden wapens uit Engeland en zorgden voor verdere distributie.

Tegen het eind van de oorlog werd de groep verraden en opgepakt door de Duitsers. Emmens wordt uiteindelijk door een NSB'er doodgeschoten in het Noord-Hollandse Anna Paulowna.

Brug in Zuidbroek. Foto uit het boek 'Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog'. (Foto: Onbekende Duitse militair, via oorlogsmuseum Middelstum)

Tien jaar aan gewerkt

De nieuwe naam van het plantsoen werd bekend gemaakt tijdens de boekpresentatie van 'Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog' dat is geschreven door leden van de Historische Kring Menterwolde. Aan het boek is meer dan tien jaar gewerkt. Er staan verhalen en foto's in over de bevrijding van de dorpen Meeden, Noordbroek en Zuidbroek.

'We hebben twee mensen geïnterviewd die op zijn gegroeid in Noordbroek en Zuidbroek over de bevrijding. Die verhalen hebben we naast een dagboek gelegd van een Poolse soldaat die betrokken was bij de bevrijding in dit gebied. We kunnen daardoor bijna op het uur nauwkeurig beschrijven hoe die dag, 14 april 1945, er uit heeft gezien', zegt Anita Blaauw-Meijer.

Overval op distributiekantoor

In het boek van 450 pagina's staan verder verhalen over onder meer het interneringskamp Zuidbroek en de overval op het distributiekantoor in diezelfde plaats. Rode draad door het boek zijn de memoires van de toenmalige burgemeester Buurma van Zuidbroek.