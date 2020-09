Knoalster ondernemers willen voormalig Philipsterrein boost geven

Het voormalig Philipsterrein in Stadskanaal moet uitgroeien tot 'Makeport Mercurius', een omgeving waar start-ups en bestaande bedrijven de maakindustrie in Zuidoost-Groningen een impuls gaan geven.

Om dat idee te realiseren, wordt de voormalige loods S van Philips omgetoverd tot innovatieve werkplaats, met kantoorruimtes voor start-ups en productieruimte. De ondernemers willen een omslag creëren en Stadskanaal en omgeving economisch opstuwen in de vaart der volkeren.

Coöperatie

‘De bedoeling is dat er nieuwe producten worden ontwikkeld en commercieel worden weggezet’, zegt ondernemer Martin van der Leest, een van de initiatiefnemers van Makeport Mercurius. ‘De winst ervan moeten landen in de organisatie, een coöperatie in ons geval.’

Het plan is concreter dan ooit. Enkele jaren geleden spraken de ondernemers van SealteQ, Avitec en Witec, de onderwijsinstellingen Ubbo Emmius en Noorderpoort en de gemeente Stadskanaal over ontwikkeling van het plan. Destijds werd het nog een innovatiehub genoemd en moesten studenten en stagiaires nieuwe ideeën gaan ontwikkelen.

Direct verdienen

Na rijp beraad hebben Van der Leest, Kirstin Smid van marketingbureau PuurIdee, Ben Timmermans (Avitec) en Eric Vos (Witec) ingezien dat er direct geld moet worden verdiend. Vos en innovator Jan Hoekstra hebben een plan klaarliggen om in het pand nieuwe producten te ontwikkelen en te vermarkten, zodat er na de start ook geld wordt verdiend. Dat geld moet terugvloeien in de coöperatie en zo moeten andere ondernemersinitiatieven worden gesteund. ‘De eerste commerciële ideeën liggen klaar’, zegt Van der Leest. ‘We kunnen aan de slag.’

De club heeft juist het Philipsterrein gekozen vanwege de historie. De elektronicagigant kwam in de jaren ‘50 naar Stadskanaal en bedong bij de komst van de fabriekslocatie dat er voorzieningen moesten komen. In het kielzog van Philips werd het Refaja Ziekenhuis geopend, kwam er een theater (Geert Teis) en een vliegveld bij Vledderveen.

Trein

De ondernemers willen graag dat de trein naar Stadskanaal doorgaat en het liefst naar het Mercurius Business Park, de huidige naam van het voormalig Philipsterrein. Maar gedeputeerde Fleur Gräper liet eerder weten dat de stationslocatie van de trein de STAR-locatie, ruim vier kilometer verderop wordt. Bovendien, gezien de ontwikkelingen rondom de Zuidelijke Ringweg is het nog maar de vraag of de trein gaat rijden, zo beseffen de ondernemers zich.

Met deze tegenslag willen Van der Leest en co niet leven, er moet wat gebeuren. ‘Maar daarvoor is wel geld nodig’, zegt hij. Het project is dan ook een van de projecten dat een bijdrage hoopt te ontvangen van Toukomst, het leefbaarheidsprogramma van het Nationaal Programma Groningen.

Koperdieven

Gebouw S op het terrein is namelijk zwaar verpauperd. De provincie verstrekte in 2014 weliswaar een subsidie van 3,5 miljoen euro om het terrein te saneren, sinds de sluiting van Philips in 2006 hebben koperdieven de kans gezien het pand volledig te strippen.

‘Wij verwachten dat, om het terrein weer op te knappen, er zo’n 1,7 miljoen euro nodig is’, stelt Van der Leest. ‘Wanneer het pand is opgeknapt, kunnen wij er hele mooie dingen in ontwikkelen. Juist voor de streek, om Stadskanaal economisch gezien een boost te kunnen geven. De constructie van het gebouw is uitstekend, de locatie perfect. Uit de as van Philips gaat iets heel moois verrijzen. Stadskanaal krijgt zo haar eigen Phoenix.'

