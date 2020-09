Kijk terug: Persconferentie Veiligheidsregio Groningen over extra coronamaatregelen (update)

Groningen gaat naar alarmfase 'zorgelijk'

De hele provincie Groningen gaat naar de alarmfase 'zorgelijk'. Dit betekent dat de kroegen om 01.00 uur moeten sluiten. Om middernacht moet het licht in kroegen aan en moet de muziek uit. Groepen in zalencentra mogen maximaal uit vijftig personen bestaan.

Waarom geen verschil tussen Stad en Ommeland?

Wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) van de gemeente Loppersum deed donderdag een beroep op Schuiling. Hij pleitte voor het maken van onderscheid tussen de stad Groningen en het Ommeland. 'Stop met mensen in de periferie te verplichten iets niet te doen, terwijl er op die plekken niet zo veel aan de hand is op dit moment.'

Volgens Schuiling is zo'n onderscheid niet te maken. 'Er is, gelukkig zou ik bijna zeggen, een groot onderling verkeer tussen Stad en ommeland. Dat betekent dat de kans op besmetting in het ommeland aan het toenemen is. Die neemt ook daadwerkelijk toe.'

Volgens Schuiling zit 'niemand op deze maatregelen te wachten'. 'Maar we willen voorkomen dat we in een nog strenger pakket terecht komen. Het is triest dat het weer zover is. Maar we zijn er zelf bij en we hebben onze eigen verantwoordelijkheid.'

