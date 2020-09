Nationale ombudsman 'minder chagrijnig' over versterkingsoperatie in Groningen

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen stapt vrijdagavond optimistischer in de auto naar huis, dan toen hij 's ochtends naar Groningen reed. Al nuanceert hij dat optimisme ook meteen: het is eigenlijk vooral een iets minder chagrijnig gevoel.

Meerdere keren per jaar komt Van Zutphen naar Groningen. De ellende in het aardbevingsgebied is een onderwerp dat hoog op zijn agenda staat. Van sommige mensen volgt hij het proces nu al enkele jaren.

Lange tijd niet gehoord

'Ik sprak nu mensen die wonen in wisselwoningen en uiteindelijk de hoop hebben dat het - misschien over lange tijd - toch wel een keer goed komt', verklaart de ombudsman zijn gevoel. 'Dat is iets dat ik een hele tijd niet heb gehoord. Maar er moet natuurlijk nog wel heel veel gebeuren.'

Maar verbeterpunten zijn er ook nog volop. De communicatie vanuit de overheid en de Nationaal Coördinator Groningen is nog altijd heel gebrekkig, zegt Van Zutphen. 'De spanningen in de samenleving zijn ook nog onverminderd aanwezig. Ik heb dus wel goede dingen gezien, maar we staan echt aan het begin.'

Als je iets belooft, moet je het ook doen. Reinier van Zutphen - Nationale ombudsman

Het aantal versterkte of nieuw gebouwde huizen vindt de nationale ombudsman nog altijd veel te laag. 'Maar het ging voor het eerst over problemen met het daadwerkelijk aan de slag zijn. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Het geeft hoop dat we het nu eens hebben over dit soort problemen.'

Aantal lessen meegegeven

Het is de taak van de ombudsman om de vinger op de zere plek te blijven leggen en de overheid te wijzen op zaken die niet goed gaan. Van Zutphen heeft ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nationaal Coördinator Groningen dan ook een aantal opdrachten meegegeven.

'Les één is: als je niet met mensen praat, vraagt wat ze willen en alleen denkt vanuit het systeem, gaat het niet goed. De tweede les is: als je iets belooft, moet je het ook doen. En de derde: je hebt vaak te maken met mensen die goed gebekt zijn en voor zichzelf op kunnen komen, maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet kunnen. Daar heb je een extra verantwoordelijkheid om voor ze te zorgen.'

Over zes maanden controleren

Het lijstje met verbeterpunten wordt volgens Van Zutphen serieus genomen. Maar alleen de toekomst zal uitwijzen of het ook iets heeft geholpen. 'Dat lijstje gaan we over zes maanden controleren en dan gaan we kijken of het echt geholpen heeft.'

