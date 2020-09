Vrijwilligers oefenen op 'coronaproof' stembureau

Op 18 november zijn er in Delfzijl, Appingedam en Loppersum herindelingsverkiezingen. Het zijn de eerste gemeenten waar verkiezingen worden gehouden in coronatijd.

Spatschermen en handschoenen

Bij binnenkomst zijn de maatregelen gelijk te zien. Voor de ingang zijn tientallen blauwe strepen, waar mensen op anderhalf meter van elkaar kunnen wachten. Een gastheer zorgt ervoor dat er niet te veel mensen in het stemlokaal zijn. De vrijwilligers zitten achter een spatscherm en dragen handschoenen. Mensen die stemmen, moeten hun handen eerst desinfecteren.

Rood potlood

Opvallend is het rode potlood waarmee je kunt stemmen: een vrijwilliger moet de potloden elk half uur schoonmaken. Dat is volgens het RIVM voldoende om het virus niet te verspreiden. 'Maar wij overwegen nog om een makkelijke weg te kiezen door iedereen een rood potlood te geven die ze mogen houden', zegt burgemeester Gerard Beukema.

Mag je ook een rood potlood meenemen van huis? Volgens de Kieswet moet het hokje rood gekleurd zijn. Waarmee dat gebeurt, maakt niet uit. 'Als het potlood maar rood is, elke andere kleur maakt de stem ongeldig', zegt Beukema.

'Veilig gevoel'

De 67-jarige Arie Schuur uit Appingedam zit al bijna veertig jaar als vrijwilliger op stembureaus tijdens verkiezingen. Met deze maatregelen is het wel even wennen. Hij draagt handschoenen en zit achter een spatscherm. 'Dat is om te voorkomen dat ik aerosolen over mij heen krijg die ik niet wil. Dat geeft wel een veilig gevoel.'

Door zijn leeftijd valt Schuur in de risicogroep. Toch is hij niet bang om het virus tijdens de verkiezingen op te lopen: 'Als ik zie welke maatregelen er genomen zijn. Er is geen lichamelijk contact, alleen met handschoenen. We hebben desinfectie, alles wordt gereinigd. Er kan niks gebeuren.'

Andere locatie

Beukema wil er alles aan doen om uit te dragen dat de verkiezingen in de Eemsdelta-gemeenten veilig kunnen verlopen. Het is een proef voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart, als corona dan nog onder ons is. 'We zijn uitstekend in staat om anderhalve meter afstand te garanderen. Ook hebben we gekeken naar de ventilatie in de stemlokalen. Bij één geval hebben we voor een andere locatie gekozen.'

Over minder dan twee maanden is het zover. Volgens Schuur leven de verkiezingen nog niet in de gemeenten: 'Ik heb nog niemand gehoord die zegt: ha, we kunnen op 18 november allemaal stemmen. Maar naarmate de dag dichterbij komt, zal dat ongetwijfeld nog wel toenemen.'

Volmacht

Mensen die klachten hebben die kunnen wijzen op corona, mogen niet stemmen. Zij kunnen iemand anders uit de drie gemeenten een volmacht geven. Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken wil het aantal volmachten tijdelijk verhogen van twee naar drie. Daarvoor moet eerst de wet aangepast worden. Het is onduidelijk of dat voor de verkiezingen in Eemsdelta nog lukt.

