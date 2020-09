Warming-up: FC Twente - FC Groningen

Danny Buijs staat vanavond tegenover de man die hem een kans gaf als trainer in het profvoetbal: Ron Jans. Hij zag het potentieel van zijn voormalige pupil toen hij nog hoofdverantwoordelijk was bij de amateurs van Kozakken Boys. De samenwerking tussen beide mannen werd niet wat ze er zich beiden van hadden voorgesteld, maar toch is Buijs nog altijd dankbaar voor de kans die Jans hem heeft gegeven. Contact is er nog niet geweest, maar vanavond zullen ze elkaar ongetwijfeld vriendelijk begroeten.

De vorm: FC Groningen

Dankzij een eigen doelpunt van Shaquille Pinas won FC Groningen vorige week de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Buijs was na afloop tevreden dat zijn team weinig kansen weggaf en de betere ploeg was, maar toch erkende Buijs ook dat het toch echt beter moet. ‘Als we het hele competitie zo blijven spelen, wordt het een lang seizoen’, zei Buijs donderdag na de laatste training.

Er waren met de blessures van Arjen Robben, Gabriel Gudmundsson en de nog niet fitte Patrick Joosten wel wat verzachtende omstandigheden voor FC Groningen. Vanavond heeft Buijs door de transfer van Ajdin Hrustic nog een speler minder in de voorhoede tot zijn beschikking. Aanwinst Miguel Ángel Leal zit wel voor het eerst bij de selectie, maar start vanaf de bank.

De vorm: FC Twente

De Tukkers pakten vorige week met enig fortuin een puntje in De Kuip en staan daardoor inmiddels op vier punten uit twee wedstrijden. Op de ranglijst staat FC Twente op een keurige zesde plaats.

Jans heeft vanavond weer de beschikking over routinier Wout Brama, die tegen Feyenoord met een blessure kampte.

Waar moeten we op letten?

Voor Buijs is het voornamelijk weer de vraag waar dit FC Groningen staat en hoever de club op dit moment is. Tegen ADO was Groningen de betere ploeg. Het won verdiend, gaf weinig weg, maar het spel aan de bal deed soms pijn aan de ogen.

De creativiteit voorin is momenteel ver te zoeken bij het team van Buijs, maar achterin stond het de laatste wedstrijd prima. Vooral aan de bal moet het dus beter en met Suslov op de plek van Hrustic heeft FC Groningen wel een speler die met zijn creativiteit wat leuks kan laten zien.

Historie

FC Groningen en FC Twente stonden 39 keer eerder in eredivisieverband tegenover elkaar in Enschede. De Tukkers wonnen daar 23 keer van, Groningen won zeven keer en negen keer eindigde het treffen in een gelijkspel.

FC Groningen Live

De wedstrijd is vrijdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Twente - FC Groningen begint om 20.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson, Arjen Robben en Sam Schreck zijn geblesseerd.

Opstelling FC Groningen

Vermoedelijk opstelling FC Groningen voor de wedstrijd tegen FC Twente (Foto: Marco Nauta )

