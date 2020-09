Druk op het college blijft na uitleg miljoenentekort De Tirrel

Er werd afgelopen woensdag gedebatteerd over de kosten van de multifunctionele accommodatie die in Winsum moet komen.

Het college moest verantwoorden waarom het project zoveel duurder is uitgevallen en waarom de raad akkoord moet gaan met de extra investeringen.

Wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) bood namens het college zijn excuses aan. De raad had volgens hem eerder op de hoogte moeten worden gebracht van de tegenvallers gedurende het proces. Maar ook na die verontschuldiging bleef de druk op het college hoog. De raad is nog niet tevreden, wil meer details over het proces en wil weten waar het spaak is gelopen.

Meer antwoorden

‘We willen echt helder krijgen wanneer er wat besloten is. De wethouder heeft het over besluiten die niet expliciet, maar impliciet genomen hadden moeten worden. Dat zegt mij niks. Het is te vaag gebleven’, zegt Roelf Torringa, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. Net zoals andere partijen is Gemeentebelangen nog niet tevreden met de eerste antwoorden.

Het debat krijgt woensdagavond 7 oktober daarom een vervolg. In de tussentijd beantwoordt het college vragen schriftelijk uitgebreider.

Het nieuwe gebouw waarin twee scholen, een sporthal en verzorgingstehuis komen (Foto: De Tirrel)

‘We zijn echt nog niet tevreden. We hebben heel veel moeite met het feit dat de wethouder zegt dat de raad bewust niet is geïnformeerd. Hij had op meerdere momenten naar de raad kunnen stappen. Dat is kwalijk’, zegt VVD-fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard.

Positie wethouder

Coalitiepartij Gemeentebelangen stelde tijdens het debat van woensdag enkele gerichte vragen over het handelen van wethouder Blok. Of ze daarmee de positie van de wethouder ter discussie stellen, kan fractievoorzitter Torringa nog niet zeggen.

‘Ik waardeer hem heel erg en het is een echte doener. Maar ik mis in zijn verhaal de motivatie van de besluiten die er genomen zijn. Zulke antwoorden waren in het verleden misschien voldoende, maar in een grotere gemeente wordt er meer geëist van een wethouder. Het is nu een grotere organisatie’, zegt Torringa.

Hij wil graag meer over de rol van de wethouder in dit proces te weten komen en verwacht ook meer zelfreflectie van het college. ‘De vraag of de wethouder op moet stappen, ligt bij hemzelf.’

‘Het hele college heeft hierin gefaald. Niet alle pijlen moeten op de wethouder gericht zijn, maar hier hangt wel een consequentie aan vast’, zegt Linda Visser, van eenmansfractie Lokaal Sociaal. Wat die consequenties moeten zijn, weet ze nog niet. Ze vindt dat het college zich ook een spiegel moet voorhouden. ‘Er zijn nog te veel vragen onbeantwoord. Door het stof gaan is de helft van je verantwoording nemen’, zegt Visser.

Kritisch

De VVD blijft ook kritisch kijken naar de rol van de wethouder en het college. ‘Ik ben wel heel benieuwd hoe de wethouder zijn eigen positie ziet. Het handelen van de wethouder en het college staat nog steeds ter discussie.'

‘Naast de financiering van De Tirrel willen we heel graag weten hoe het college omgaat met het informeren van de raad. Elke partij zit wel met een knoop in zijn maag’, denkt Van Keijzerswaard.

Niet op zaken vooruit lopen

Coalitiepartij CDA denkt nog niet na over de positie van de wethouder. ‘Wij lopen niet op de zaken vooruit. Wij krijgen de komende dagen nog meer informatie van het college en moeten daarna een moeilijk besluit nemen over de financiën van De Tirrel.'

Ook de andere coalitiepartij - PvdA - wil de standpunten voor de raadsvergadering bewaren. 'Wij gaan er niet op vooruit lopen', laat fractievoorzitter Jan Willem Nanninga weten.

Onderzoek

Meerdere partijen hebben al tijdens de vergadering aangegeven dat er een onderzoek moet komen naar het proces rondom de totstandkoming van de bouw van De Tirrel.

‘Dit is wel een debacle en geen kleinigheid. Als dit je projectmanagement is, is het wel beroerd’, zegt Gemeentebelangen-fractievoorzitter Torringa. Hij verwacht dat er goed wordt uitgezocht waar het mis is gegaan. ‘Het is voor andere processen, maar ook het college, belangrijk om te weten op welke momenten je naar de raad gaat met informatie.’

Woensdagavond 7 oktober zal De Tirrel weer besproken worden tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Lees ook:

- College Het Hogeland door het stof vanwege tegenvallende bouwkosten De Tirrel

- Bouw van De Tirrel in Winsum kleine tien miljoen duurder