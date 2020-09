Subsidie maakt voor rijksmonument het verschil tussen oplappen of renoveren

Zo'n 2,5 jaar geleden kwam minister Van Engelshoven met een enorme zak geld naar Groningen: in totaal zeventien miljoen euro voor het erfgoed in onze provincie. De provincie Groningen besloot ook meer geld uit te trekken voor het erfgoed. Met name voor monumenten in het aardbevingsgebied is relatief veel geld beschikbaar.

Voormalige pastorie in Stedum

Intussen zijn er de afgelopen jaren allerlei subsidies verstrekt vanuit die pot, maar wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? We namen hiervoor een kijkje in Stedum. Daar woont Pieter 't Hart ruim twee jaar met zijn gezin in de voormalige pastorie uit 1933.

Een oude foto van de voormalige pastorie (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

't Hart en zijn vrouw willen zoveel mogelijk van de pastorie in oude staat herstellen. Ze baseren zich voor een belangrijk deel op een oude zwart-witfoto. Het enorme dak van de pastorie behoeft de meeste aandacht: dat is aan een flinke opknapbeurt toe. Met hulp van de subsidie komt de zo gewenste renovatie er.

Oplappen of grondig renoveren

'Het is een groot gebouw en het is dus een aanzienlijke oppervlakte aan dak', vertelt 't Hart. 'De subsidie maakt voor ons het verschil tussen het oplappen van het dak en het volledig renoveren van het dak. We hadden het dak sowieso wel aangepakt, maar niet op zo'n manier. Nu is het hele dak er af geweest. Er zit isolatie onder en we hebben prachtige waterdichte lagen eronder.'

Klaar is hij nog lang niet. Binnen moet nog veel gebeuren zegt 't Hart. Maar met een pand als dit, ben je eigenlijk nooit klaar. 'Als je voor klaar bent, kun je achter weer beginnen.' Maar stiekem vindt hij dat alleen maar mooi.

Heel erg trots

Het dak kan na deze kwaliteitsimpuls wel honderd jaar mee, vertelt ‘t Hart trots. Terwijl hij enthousiast vertelt over zijn monumentale woonhuis en wat hij allemaal al aan heeft laten pakken, luistert gedeputeerde Mirjam Wulfse aandachtig. Ze wilde met eigen ogen zien wat er terechtkomt van iets dat op papier is bedacht.

‘Ik ben heel trots als ik dit zie’, zegt ze. ‘Je kunt ook op papier wel redelijk zien wat mensen doen, maar als je hier ziet dat je op deze manier een bijdrage kunt leveren aan het aanpakken van zo'n enorm dak van een rijksmonument uit 1933, dan word ik daar heel erg blij van.’

Gedeputeerde Mirjam Wulfse (links) en eigenaar Pieter 't Hart (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Identiteit van onze provincie

In de provincie staan tal van prachtige panden. Panden die het volgens ‘t Hart en Wulfse verdienen om behouden te blijven.

‘Het is de identiteit van onze provincie’, zegt ‘t Hart. ‘De kerken, pastorieën en gebouwen zijn de belangrijke gebouwen. Die moet je behouden. Je moet voorkomen dat ze teloorgaan.’

De provinciebestuurder is het daar mee eens. ‘We hebben prachtig erfgoed, het worden niet voor niets parels genoemd’, zegt Wulfse. ‘In dit huis woont nu een gezin met jonge kinderen en die groeien op in een paradijs. Dat wil je bewaren, het liefst voor de eeuwigheid.’

