Mondkapje moet op in De Lindenborg

Dat staat in een brief aan de ouders en leerlingen, die vrijdag is verspreid, de school hoopt met dit verzoek de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De afgelopen weken is bij vier leerlingen van De Lindenborg corona vastgesteld. Op de school zitten ruim 1100 leerlingen en er werken 120 leerkrachten.

'We hebben geconstateerd, dat het tussen de lessen erg druk is in de gang. De afstand van anderhalve meter kan dan niet in acht worden genomen', zegt directeur Dennis Volmer van De Lindenborg.

De vierde besmetting werd begin deze week bekend en daarop is besloten leerlingen en leraren te vragen een mondkapje te dragen.

Geen mondkapje in de kantine

In de lessen en in de kantine is het dragen van een mondkapje niet verplicht. De directie van De Borgen acht deze maatregel op dit moment noodzakelijk. Ze hoopt dat de lessen de komende periode gewoon kunnen doorgaan volgens de RIVM-richtlijnen.

Lees ook:

- Leerling Lindenborg Leek is besmet met corona