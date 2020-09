Coronamaatregelen gelden voor de hele provincie Groningen

De maatregelen worden genomen vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen in Groningen. Ze gaan zondag 27 september in, om 18:00 uur 's avonds.

De maatregel komt in de plaats van de toegangsstop op vrijdag en zaterdag, die nu nog binnen de Diepenring in de stad Groningen geldt.

Muziek uit, licht aan

'De maatregel geldt iedere dag en in de gehele provincie', aldus Schuiling. 'Om middernacht gaat de muziek uit en het licht aan.'

De inloop van gasten bij gelegenheden met een horecavergunning stopt ook om middernacht. Met deze maatregel komt de toegangsstop die op vrijdag en zaterdag gold binnen de Diepenring in de stad Groningen te vervallen.

Maximaal 50 personen

Schuiling bevestigde daarnaast dat gezelschappen vanaf zondag uit maximaal vijftig personen mogen bestaan. Dat aantal staat nu nog op honderd. 'Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte', aldus Schuiling. Dit geldt zowel voor binnen als voor buiten.

Uitzondering op deze regel geldt voor demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans en theaterbeoefeningen.

Meldplicht

Voor samenkomsten met meer dan vijftig personen geldt een meldplicht, bijvoorbeeld voor publieke toegankelijke concerten in een park.

Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor onder andere gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Het melden van dergelijk samenkomsten kan straks via een digitaal formulier op veiligheidsregiogroningen.nl.

Koen Schuiling. (Foto: ProNews)

Niemand zit op deze maatregelen te wachten. Maar we willen voorkomen dat we in een nóg strenger pakket terecht komen Koen Schuiling - voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Vanuit bijvoorbeeld Winschoten komen geluiden dat het niet eerlijk gevonden wordt dat de maatregelen ook voor ommeland gelden. Daar zijn immers minder besmettingen dan in Stad.

'Er is, gelukkig zou ik bijna zeggen, een groot onderling verkeer tussen Stad en ommeland', zegt Schuiling daar over. 'Dat betekent dat de kans op besmetting in het ommeland aan het toenemen is. Die neemt ook daadwerkelijk toe.'

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens Schuiling zit 'niemand op deze maatregelen te wachten'. 'Maar we willen voorkomen dat we in een nog strenger pakket terecht komen. Het is triest dat het weer zover is. Maar we zijn er zelf bij en we hebben onze eigen verantwoordelijkheid.'

Schuiling benadrukt dat het naleven van de basisregels van groot belang blijft. 'Ik zie dat mensen weer met z'n tweeën boodschappen doen. Dat ze groepsreizen boeken naar landen die rood kleuren. Ik zie ook dat die anderhalve meter niet gerespecteerd wordt. Dat zijn de basisregels waardoor we de situatie die we nu hebben, kunnen voorkomen.'

Irene van der Velde (Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen) (Foto: RTV Noord)

Voor onze sector is dit ontzettend teleurstellend. We hadden een toegangsstop, maar geen sluitingstijd. Nu moet om twaalf uur het licht aan Irene van der Velde - Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen

Voorzitter Irene van der Velde van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen noemt het 'ontzettend triest' dat het weer zover is.

'Dit is een zwaar moment', zegt ze. 'Voor onze sector is dit ontzettend teleurstellend. We hadden een toegangsstop, maar geen sluitingstijd. Nu moet om twaalf uur het licht aan. Dat betekent dat om kwart over twaalf je zaak leeg is en dat zeven dagen per week. Wij zijn een studentenstad. Voor de nachthoreca is dit waardeloos.'

Niet terecht

Van der Velde vindt de maatregelen ook niet terecht. 'Je leest overal dat de besmettingen vooral in thuissituaties voorkomen. De horecaondernemers doen ontzettend hun best om alle maatregelen toe te passen. Maar de cijfers liegen er niet om.'

Volgens Van der Velde is er wel financiële steun nodig van de overheid. 'Willen we dit met elkaar redden, dan is financiële steun de enige manier om te overleven.'

Lees ook:

- Horeca vanaf zondag om 1:00 uur dicht, lichten aan om middernacht

- Ons Coronablog