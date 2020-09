'Taxichauffeurs belden of er in Stadskanaal nog plek was voor cafébezoekers uit Groningen'

'Het was wel te verwachten', zegt Roelof Bieze. De eigenaar van café 't Mingelmous in Stadskanaal zag de bui al een beetje hangen voordat de Veiligheidsregio Groningen vrijdag bekendmaakte dat alle horecagelegenheden in onze provincie om 01.00 uur de deuren moeten sluiten.

'Als je zag wat er om je heen al gebeurde, dan kun je op je vingers natellen dat deze maatregelen ook voor ons stonden te wachten. Dus voor mij is het niet heel verrassend, eerlijk gezegd', vertelt Bieze. Hij vindt het goed dat nu overal met dezelfde maat gemeten wordt. 'Een situatie dat cafés in de ene regio wel langer open mogen en ergens anders weer niet, is niet goed. Toen de sluitingsregel van half twee in Groningen inging, belden taxichauffeurs mij of er in Stadskanaal nog plek was voor cafébezoekers uit Stad.'

Rare situatie

Bieze vindt desondanks dat de nieuwe maatregelen wel voor een rare situatie zorgen. 'Niet alle mensen willen rond middernacht al naar huis joh. Die gaan elkaar opzoeken in een keet, schuur of bij elkaar thuis. Dan zitten ze met een man of tien bij elkaar en vervolgens wordt daar óók gefeest. Maar dat gebeurt dan niet met de regels die wij wel hanteren', schetst hij.

'Loodzware tijd voor nachthoreca'

Dat 't Mingelmous de beschikking heeft over twee royale terrassen, was een uitkomst in de voorbije maanden. Maar ook daar werden de mogelijkheden volgens Bieze steeds beperkter. Toch houdt hij de moed erin. Hij heeft meer te doen met collega's die het alleen van de nachthoreca moeten hebben. 'Dan ga je het echt lood- en loodzwaar krijgen', is hij van mening. 'Ik zou niet graag in de schoenen van een café-eigenaar willen staan die alleen 's nachts draait.'

