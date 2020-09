Gereformeerde basisschool Winsum: ‘Heb niet alleen oog voor de Tirrel’

Het nieuwe gebouw waarin twee scholen, een kinderopvang, sporthal en verzorgingstehuis komen, zorgt de afgelopen weken voor discussie. De kosten van het gebouw vallen duurder uit dan gedacht: 9,3 miljoen euro moet de gemeente Het Hogeland bijbetalen. Het gebouw kost in totaal 34 miljoen euro.

Recht op een frisse school

‘Wij zijn niet tegen de bouw van de Tirrel, maar gunnen de twee andere scholen ook een mooi gebouw', zegt bestuursvoorzitter Gerard Berghuis van gbs De Wierde. 'We hebben zorgen over de financiën, omdat dit gevolgen heeft voor anderen en ons.' Hij is bang dat er weinig geld overblijft voor andere schoolpanden. ‘Alle leerlingen hebben recht op een frisse, mooie school.’

Woensdag vergaderde de raad over de Tirrel. Het schoolbestuur had voorafgaand aan die vergadering een brief gestuurd met daarin de zorgen en het verzoek om een breder plan te maken voor alle gebouwen in het dorp.

‘We hebben de gemeente herhaaldelijk verzocht om met ons mee te denken over de verduurzaming van het gebouw. We vonden weinig bereidwilligheid’, zegt Antoinette Heijink, directeur van De Wierde. Ze vindt het jammer dat het college niet is ingegaan op de brief.

Het schoolgebouw van gbs De Wierde (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Plan voor alle scholen

‘Onderwijswethouder Kristel Rutgers vertelde tijdens de raadsvergadering dat ze bezig is met een integraal onderwijshuisvestingsplan; één visie voor alle gebouwen in de regio. Maar dat is niet zo, dat klopt niet. Ze moet er nog mee beginnen’, zegt Heijink. Ze heeft te horen gekregen dat de gemeente daar binnenkort pas mee start.

Ook vindt de basisschooldirecteur dat dit huisvestingsplan niet los te zien is van de Tirrel, terwijl de gemeente dat wel ziet. 'Als scholen moet je juist steeds meer samen doen en dat hoeft niet per se onder één dak.'

Verduurzamen

Het schoolbestuur van De Wierde heeft de gemeente meerdere malen gevraagd om geld voor renovatie en verduurzaming. ‘Daar hebben we geen geld voor gekregen. Zoek het zelf maar uit, is de mededeling naar ons toe’, zegt schoolbestuurder Berghuis.

‘Wij hadden graag een plan gezien waarin niet alleen nieuwbouw is opgenomen, maar ook renovatie voor bestaande schoolgebouwen in Winsum.’ Het schoolbestuur mist verbinding met de andere scholen.

Miljoenenprobleem de Tirrel

De hele discussie rondom de extra miljoenen voor de Tirrel vindt Berghuis bijzonder. ‘Tijdens de raadsvergadering was er vanuit de raad een hoop verontwaardiging voor de bühne. Ze staan voor een voldongen feit en gaan straks gewoon akkoord met de extra miljoenen', vertelt Berghuis. 'Wethouder Harmannus Blok is diep door het stof gegaan en heeft gezegd dat dingen anders moeten. Maar op kritische vragen is maar bar weinig antwoord gekomen.’

Waarom niet ook een plek in de Tirrel?

In 2013 is een onderzoek gestart om alle vijf scholen onder één dak te krijgen. Drie, waaronder gbs De Wierde, wilden graag in hun eigen pand blijven.

Berghuis: ‘We hebben zelf onderzoek gedaan onder de ouders en leerkrachten. We wilden liever in ons eigen pand blijven, omdat dit de beste plek voor onze visie is. Ook zouden we vierkante meters inleveren en autonomie kwijtraken.’

Het huidige pand van De Wierde is gedateerd. ‘Niet tot op de draad versleten, want onze school kan voor een miljoen euro gerenoveerd worden. Daarvoor hebben we een gedegen plan laten maken’, zegt Berghuis. Het is volgens hem niet bedelen om geld, maar een vraag naar een visie voor alle scholen.

Hopen op toezeggingen

‘Nogmaals: we willen niet dat de Tirrel wordt afgeblazen Maar het gaat er ons erom dat er goede huisvesting komt voor álle scholen in de gemeente’, zegt Berghuis.

Het schoolbestuur hoopt op toezeggingen van het college als ook de Tirrel weer ter sprake komt op woensdagavond 7 oktober, tijdens de raadsvergadering. ‘Zo ga je niet met je maatschappelijke partners om. De raad voelt zich niet serieus genomen. Maar dat gevoel hebben wij ook.’

Lees ook:

- College Het Hogeland door het stof vanwege tegenvallende bouwkosten De Tirrel