'Er is onvoldoende geschetst wat ons te wachten staat als we nu niet veranderen'

Formeel zat alle informatie er wel in, zegt Dijkstra over de inhoud van persconferentie. In die zin was het ook écht een persconferentie. 'Maar wat betreft gedragsbeïnvloeding, zat de persconferentie heel matig in elkaar.'

Motivatie

Dijkstra bedoelt te zeggen: er werd vooral gezegd wát de mensen moeten doen. 'Maar dat is nou wel duidelijk, dat weet iedereen nou wel. Maar waar het vooral om gaat, is de motivatie. Waaróm moeten mensen iets gaan doen? Dat miste ik.'

Men had duidelijk moeten maken dat er doden zullen vallen, dat er chronisch zieken zullen komen, dat de ziekenhuizen propvol zullen raken als we niet veranderen Arie Dijkstra - Sociaal psycholoog RUG

Dijkstra geeft een voorbeeld. 'Als ik hoor dat de signaalwaarde boven de 50 op 100.000 mensen ligt, dan denk ik als leek: is dat nou zoveel? Wat is het probleem? Er is onvoldoende geschetst wat ons staat te wachten als we nú ons gedrag niet veranderen.'

Onvoldoende op hun netvlies

Dat weten mensen toch wel? 'Nee', denkt Dijkstra. 'Dat hebben mensen onvoldoende op hun netvlies staan. Dat er doden zullen vallen, dat er chronisch zieken zullen komen, dat de ziekenhuizen propvol zullen raken, dat mensen met kanker en hart- en vaatziekten niet behandeld kunnen worden.'

Waarom dat vanmiddag door de Veiligheidsregio Groningen is nagelaten? Omdat een persconferentie daar kennelijk niet voor bedoeld is, denkt Dijkstra.

Gedragsverandering is blijkbaar hun taak niet. En als ze dat wel als hun taak is, pakken ze dat verkeerd aan Arie Dijkstra - Sociaal psycholoog RUG

'Omdat ze heel formeel doen wat ze moeten doen', zegt de gedragspsycholoog. 'Gedragsverandering is blijkbaar hun taak niet. En als ze dat wel als hun taak beschouwen, pakken ze dat verkeerd aan.'

Werken met grafieken zou bijvoorbeeld werken. 'Laat een animatie maken met rode vlekken, laat zien wat er gebeurt als er niks verandert. Als je het beeldender maakt, komt het veel meer aan.'

Gemiste kans

Dijkstra beschouwt de persconferentie van vrijdagmiddag dan ook als een gemiste kans. 'Juist nu keken er veel mensen', zegt hij. 'Nu hadden ze heel overtuigend emoties moeten oproepen. Want die emoties zijn hier bij betrokken.'

