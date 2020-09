Puzzel voor zaalsportclubs wordt complexer door aangescherpte regels

Bij handbalvereniging V&S in Stad heeft Ina de Visser die rol. En de nieuwe coronamaatregelen maken de puzzel voor haar er niet eenvoudiger op.

Voor de handbalvereniging houdt dat in dat met ingang van zondag niet meer dan vijftig personen in een ruimte mogen zijn. Het was één van de aangescherpte maatregelen die de Veiligheidsregio Groningen moest treffen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.

'Ik had het al een beetje zien aankomen en dat heeft gevolgen voor hoe wij de competitie gaan inrichten. En dat houdt in dat we voor een deel zonder publiek spelen', legt De Visser uit.

Krap

In de sporthal in de Groninger stadswijk Beijum is net een training van een V&S-team gaande, als De Visser schetst hoe krap het al in sporthallen wordt door de nieuwe regels.

We zullen ruimte tussen de wedstrijden moeten creëren, anders gaat dit voor heel veel verenigingen gevolgen hebben Ina de Visser - coronacoördinator handbalvereniging V&S

'Voor teams boven de dertien jaar zit je gemiddeld al op tien tot vijftien personen, inclusief coaches. Als twee teams tegen elkaar spelen en ondertussen de volgende twee teams al wachten tot zij kunnen spelen, zit je al op zestig personen in een sporthal. En dan heb ik de scheidsrechters en mensen aan de wedstrijdtafels en in de kantine nog niet eens meegerekend.'

Gevolgen

'We zullen daardoor ruimte tussen de wedstrijden moeten creëren, anders gaat dit voor heel veel verenigingen gevolgen hebben', gaat De Visser verder.

Daarbij kijkt ze verder dan alleen handbal. 'Denk bijvoorbeeld ook aan volleyballers, die met veel grotere groepen tegelijkertijd aan het sporten zijn in een sporthal.'

Lees ook:

- Coronamaatregelen gelden voor de hele provincie Groningen

- Kijk terug: Persconferentie Veiligheidsregio Groningen over extra coronamaatregelen

- Horeca vanaf zondag om 1:00 uur dicht, lichten aan om middernacht