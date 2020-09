Leekster Eagles graait puntje mee uit Hoorn

Leekster Eagles was het seizoen in de Eredivisie begonnen met twee thuisnederlagen tegen gerenommeerde tegenstanders. Coach Martijn Alssema sprak toen de hoop uit dat er in de weken daarna punten gesprokkeld zouden worden.

Al vroeg in de eerste helft zette Rochendy Constansia de Leeksters op voorsprong. Die stand bleef tot aan de rust op het scorebord staan. 'We hebben beter verdedigd dan in de eerste twee wedstrijden, maar kwamen na rust wel slecht uit de de kleedkamer', zei Alssema.

Rollen omgedraaid

Binnen drie minuten in de tweede helft werden de rollen omgedraaid door de thuisploeg. Twee keer sneed Veerhuys door de verdediging. Leekster Eagles was even van slag, maar herstelde zich. De 2-2 van opnieuw Constansia was terecht. Nog geen tien seconden later lag de bal alweer achter doelman Age Wim van der Zee. De gelijkmaker kwam ook van de voet van Constansia. De bal verdween via een tegenstander op miraculeuze wijze in het doel van Veerhuys.

Yoshua St. Juste viel tijdens het duel uit met ene blessure, maar over de ernst daarvan was kort na de wedstrijd nog niets bekend. De international bleef na een verdedigende actie een tijd op de vloer liggen. Vervolgens strompelde hij, ondersteund door de verzorger, naar de kant.

