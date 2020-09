GasTerra trekt knip na opheffing: 32,6 miljoen euro aan vertrekpremies

Het bedrijf dat gas verhandelt, bouwt de komende jaren af omdat de gaswinning in Groningen over twee jaar stopt. Daardoor verliest GasTerra haar bestaansrecht. In de komende jaren worden lopende gasleveringscontracten afgehandeld, maar in de tussentijd wordt het bedrijf al wel kleiner. Daarbij zullen ook mensen gedwongen op zoek moeten naar ander werk. Volgens woordvoerder Anton Buijs. is daar geen ontkomen aan, vertelt hij aan RTL Nieuws.

In het akkoord dat GasTerra met de vakbonden bereikte over een sociaal plan voor het personeel, is afgesproken om zoveel mogelijk personeel dat noodgedwongen moet vertrekken naar ander werk te begeleiden. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met een outplacementbureau. Buijs wil niet zeggen welke bedragen hiermee gemoeid zijn.

Schatting

Toch is uit de jaarrekening van 2019 wel af te leiden dat GasTerra eind vorig jaar 32,6 miljoen euro opzij zette in verband met het sociaal plan. Dat bedrag is een schatting op basis van het aantal medewerkers dat moet vertrekken, het aantal jaren dat zij in dienst bij het bedrijf waren en het salaris dat zij verdienden. Als alle 141 vaste krachten bij GasTerra hetzelfde bedrag zouden krijgen, komt dat neer op een vertrekpremie van 231.205 euro per medewerker.

GasTerra heeft ook nog leveringscontracten lopen die pas eindigen na 2024. Voor die contracten moet een oplossing gevonden worden.

Lees ook:

- GasTerra verdwijnt in 2024, er komt een sociaal plan voor 165 werknemers

- Einde in zicht voor GasTerra, 165 banen weg