Padt: 'In de eerste helft leverden we een wanprestatie'

'Een drama. Alles wat we deden ging niet goed. De intentie was om te voetballen, maar als je dan drie aanname's hebt om verder te voetballen is dat ver ondermaats. De 2-0 achterstand bij rust was terecht.'

'We waren niet op de afspraak'

Zelf leek Padt ook niet vrijuit te gaan bij twee tegendoelpunten. 'Ik krijg de bal bij de 2-0 terug, neem de bal niet goed aan. Ik wil hem lang spelen, maar raak hem laag. Dat is een technische fout. Maar dan is het nog zes tegen vier in ons voordeel in de zestienmeter. Toch kan Danilo na een voorzet van Cerny vrij inschieten. Ik moet het bij mezelf zoeken, maar we waren allemaal niet op de afspraak. Dat gevoel overheerst. In de eerst helft leverden we een wanprestatie.'

Zwaar teleurgesteld

Ook trainer Danny Buijs was zwaar teleurgesteld na de nederlaag in Enschede. 'In de eerste helft waren we ongelooflijk slordig aan de bal,' aldus Buijs. 'We maakten constant verkeerde keuze's aan de bal en hielpen FC Twente daarmee in het zadel. In de rust kookte ik ook van binnen, het zag er af en toe amateuristisch uit. Daarna deden we het beter, maar ik miste in de slotfase de absolute winnaarsmentaliteit om er toch nog een punt uit te halen. En die moeten we wel gaan krijgen want het gaat om de punten.'

Debuut Balk

De enige speler die nog wel met een glimlach op zijn gezicht weer de bus instapte voor de terugreis naar FC Groningen was Remco Balk. Hij maakte zijn eredivisiedebuut namens de FC tegen FC Twente. 'Jammer van de verliespartij, maar bedankt voor de felicitaties. Ik schiet dan ook nog op de paal, jammer. Ik speel al acht jaar in de jeugd en heb een jaar op dit debuut gewacht.'