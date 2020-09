Ook in Westerkwartier moet een corona-testlocatie komen, aantal testen in hele provincie omhoog

De GGD wil ook in de gemeente Westerkwartier een corona-testlocatie optuigen. Directeur Jos Rietveld hoopt dat de testlocatie over twee à drie weken open kan gaan.

Begin deze maand kondigde de GGD al aan testlocaties te willen openen in de gemeenten Delfzijl, Het Hogeland en Oldambt.

Geen tenten in koude winter

De zoektocht naar die locaties is vooralsnog alleen in de gemeente Delfzijl geslaagd: vanaf woensdag 30 september kunnen mensen zich in Farmsum laten testen.

Het zoeken is volgens de GGD niet makkelijk omdat de locaties 'winterhard' moeten zijn. 'We willen geen tenten. De teststraten moeten de hele winter door te gebruiken zijn', zegt directeur Rietveld.

1200 testen per dag

De GGD Groningen test momenteel 800 tot 900 mensen per dag op corona.

Dat aantal gaat de komende week omhoog: 'Vanaf volgende week kunnen we dagelijks 1200 testen afnemen', zegt Rietveld.

'De laboratoriumcapaciteit is de beperkende factor in de hoeveelheid testen, maar daar komt gelukkig wat beweging in. Een groot deel van onze testen gaat overigens naar laboratoria in Duitsland, en een kleiner deel naar het lab van het UMCG.'

500 positieve testen per week

De laatste twee weken stijgt het aantal positieve testen in Groningen: de afgelopen zeven dagen werden 492 mensen positief getest. 'Dat is te veel: daarom is de situatie in Groningen momenteel als zorgelijk betiteld', zegt Rietveld.

Ongeveer de helft van de besmettingen gebeurt thuis, zegt Rietveld. 'En dan vooral in studentenhuizen. Zo'n 35 procent van de besmettingen ontstaan rond sociale activiteiten zoals feesten, partijen en in de horeca.'

Weinig besmettingen onder 70-plussers

'Het goede nieuws is op dit moment is dat we heel weinig besmettingen onder 70-plussers vinden, op een besmetting in een verpleeghuis in Winschoten na. De besmettingen gaan vooral onder jongeren rond: we willen voorkomen dat de besmettingen overspringen op ouderen.'

'Want met alleen testen gaan we het virus niet stoppen', zegt Rietveld. 'Testen is een manier om het virus te volgen, het belangrijkste blijft ons gedrag: houd afstand en vermijd drukte.'

Lees ook:

- Coronamaatregelen gelden voor de hele provincie Groningen

- Horeca vanaf zondag om 1:00 uur dicht, lichten aan om middernacht

- Ons coronablog