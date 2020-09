Toukomst-plan zorgt voor onrust in Nieuwe Statenzijl

Inwoners en liefhebbers van Nieuwe Statenzijl maken zich zorgen over de toekomst van de buurtschap. Aanleiding is een van de plannen, die wordt genoemd in het grote Toukomst-project van het Nationaal Programma Groningen. In dit plan wordt gerept over een groot brak moeras bij de monding van de Westerwoldse Aa in de Dollard

In plan 22 op de website van Toukomst wordt Nieuwe Statenzijl niet genoemd, terwijl het plan wel grote gevolgen heeft voor het gehucht en zijn inwoners. 'Het gaat over het binnenlaten van zoutwater uit de Dollard en we vrezen de gevolgen', zegt Linde Nijland, die in Nieuwe Statenzijl woont. Ze is bang dat de omgeving wordt heringericht.



'Er staat een kaartje bij het plan, maar daar is Nieuwe Statenzijl niet op te vinden. ' Dat doet het ergste vrezen en dat vinden we slordig en respectloos', aldus Nijland.

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. In totaal staan er 59 plannen op de website van Toukomst, die tot en met 4 oktober door Groningers beoordeeld kunnen worden. Aan het eind van het jaar komt het panel met een advies over welke projecten het best uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor is 100 miljoen euro beschikbaar.

'D'r staan veel mooie plannen bij, maar dit plan zien we niet zitten', aldus Nijand. 'Er staan bovendien onjuistheden in. Bijvoorbeeld, dat we hier wel zonder dijkverhoging of zonder de sluis kunnen. Daar maken we ons zorgen over.'