Column: Onzichtbaar gevaar

De haai uit Jaws is veel enger zolang hij nog niet te zien is. Een onzichtbare dreiging, die je kan treffen uit onverwachte hoek op een onverwacht moment is beklemmender dan een monster dat je aan kunt kijken. Dat gaat ook op voor het coronavirus, waarvoor we steeds op onze hoede moeten zijn.

Behalve rondwarende virussen vallen ook giftig voedsel in de schappen, het CO2-gehalte in de lucht, aardbevingen onder de grond en rondsuizende meteorieten in de ruimte onder dat soort dreigingen. Overal is onzichtbaar gevaar. En voor sommigen horen daar ook nog samenzweringen van de vrijmetselaars bij, de 5G-straling van Bill Gates en de ‘deep state’ die zich hier stiekem genesteld heeft en waartegen geen aluminium hoedje bestand is. Ook naar de zaak fietsen, terwijl je in de verte iets bruins in de pijplijn voelt opkomen is zeer beklemmend.

Zelfs in Groningen hebben we alle reden om bang te zijn: ons dreigingsniveau is opgeschroefd van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’ (twee bijvoeglijke naamwoorden die niet in dezelfde categorie passen, trouwens), we zien een tweede golf aan besmettingen op ons afkomen, onze bodem blijft onrustig en er vloog afgelopen week ook nog eens een meteoriet pal boven ons hoofd, zonder ons te raken. En alsof dat allemaal nog niet griezelig genoeg is, zette de VVD ook weer een kerncentrale in de Eemshaven op de politieke agenda. Weliswaar zou die een eind maken aan de dreiging van tamelijk zichtbare windmolens en zonneparken, maar nucleaire straling is voor velen nog steeds een beetje eng.

Daarbij vergeleken zijn dreigingen die zichtbaar worden veel geruststellender. Zo kunnen we straks allemaal het toenemend verval der zeden onder ogen zien, als FC Emmen met het logo van seksspeeltjeshandel Easytoys uit Veendam op het shirt speelt. Niet dat op dat logo iets onoirbaars te zien is, (of je moet in een gestileerde E met alle geweld een stel borsten willen zien, maar dan kun je net zo goed op straat je ogen de kost geven), maar de KNVB vond het vorige week nog heel problematisch: reclame voor seksspeeltjes. Deze week heeft de bond het dreigingsniveau voor zedenverval blijkbaar ineens naar beneden geschroefd, van ‘zorgelijk’ naar ‘waakzaam’.

Zichtbare gevaren kun je reguleren, verbieden of er gewoon het leger op afsturen, bij onzichtbare dreigingen moet je eerst nagaan hoe erg het is. Zoals bijvoorbeeld dat coronodashboard dat doet: grote hoeveelheden gegevens samenvatten en op basis daarvan vaststellen hoe voorzichtig we als burgers moeten zijn en wat de overheid moet doen om de dreiging te verminderen. Als er een grote witte haai in de kustwateren is vastgesteld, moet je als burger uit het water blijven en de overheid moet een haaienjager inhuren. En dan bij voorkeur niet met zo’n gammel bootje dat door een beetje haai in tweeën kan worden gebeten.

Onzichtbaar gevaar kun je dus nog wel bestrijden, maar dat geldt helaas niet voor de angst voor onzichtbaar gevaar. Die kan een bedreiging op zichzelf worden. De complotdenkers, aluhoedjes, 5G-gekkies, deep state-sektariërs, Willem Engel-adepten en andere murmureerders die niet meer mee willen doen en die hun gezonde wantrouwen jegens de overheid hebben laten verworden tot besmettelijke kwaadaardige paranoia. Dat dreigingsniveau kan langzamerhand van ‘laat-maar-lullen’ naar ‘waakzaam’.