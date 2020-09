Expeditie 1,5 meter: de pompoenen van Amber

Het ene jaar komt ze de pompoenen brengen, het andere jaar komt het busje bij haar langs. Ditmaal stond ze - voordat de bus vertrok - al bij de Media Centrale.

Amber overhandigt het team twee pompoenen, op de een staat 'moi' op de ander 'RTV Noord'. Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer bestudeert de pompoenen, 'Hoe doe je dat nou?', vraagt hij aan Amber. 'Eind augustus kerf ik het in de pompoenen en daarna groeit het dan zo.'

De pompoenen krijgen, net als voorgaande jaren een plekje in de tv-studio van RTV Noord. 'Wat moet er volgend jaar op staan?', vraagt Amber aan Niemeijer. 'Op de een Expeditie en op de ander Grunnen', stelt de presentator voor. 'Dat komt helemaal goed', laat amber weten.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Mennie wil weer eens op de foto met het busje

- Het buurthuis in de Wilp is verbouwd

- De poppenhuizen van Lieneke & Wim

- Pech in de liefde

- Krijtverf in Marum

- Ouderwets mais hakselen in Boerakker

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!