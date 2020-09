Icare voert mondkapjesplicht in

Vanwege het aantal coronabesmettingen dat in heel Nederland toeneemt, moet men in de verzorgingshuizen van Icare vanaf zaterdag een mondkapje te dragen. Deze maatregel geldt ook voor de Thuiszorgafdeling van de zorginstelling, die onder meer in Groningen en Drenthe actief is

Woordvoerder Eline Wagteveld zegt bij RTV Drenthe: ' We hebben hiervoor gekozen omdat wij te allen tijde willen voorkomen dat de verpleeghuizen weer op slot moeten.' Icare heeft in de provincie Groningen verzorgingshuizen in Haren en in de stad Groningen.

Chirurgische mondneusmaskers

Het besluit is dus ter preventie genomen. Wagteveld: 'We hebben veel geleerd van de vorige uitbraak. Momenteel bevinden we ons wederom in een zorgelijke situatie. Daarom willen we onze bewoners met deze maatregel extra veiligheid bieden.' Alleen chirurgische mondneusmaskers worden getolereerd: 'Die mondkapjes werken het best, zo is gebleken.'

Momenteel is de situatie in de verpleeghuizen van Icare onder controle: ' Gelukkig is het erg rustig. Het is te hopen dat zo blijft. Deze maatregel moet daaraan bijdragen.'

Lees ook:

- ZINN: alle medewerkers gaan verplicht chirurgische mondkapjes dragen