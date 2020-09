Arts-microbioloog over nieuwe maatregelen: ‘We hebben geen tijd om te aarzelen’

Vrijdag kondigde de Veiligheidsregio voor de hele provincie Groningen nieuwe maatregelen aan: kroegen sluiten eerder en groepen mogen niet groter dan vijftig personen zijn. De afgelopen weken zag de GGD een ‘forse stijging’ van het aantal corona besmettingen.

In de Randstad werden gelijksoortige maatregelen vorige week al afgekondigd. Met weinig effect, ziet Friedrich. ‘De verspreiding van het virus is daar niet geremd. Dus moet je je afvragen of dit de juiste maatregelen zijn. Willen wij niet strenger zijn zodat we eerder weer kunnen loslaten?’

Volgens mij hebben mensen liever korte en krachtige maatregelen die we snel weer kunnen loslaten, dan maandenlang in een halve lockdown te zitten Alex Friedrich - arts-microbioloog

Vroegtijdig handelen is namelijk cruciaal in de bestrijding van een epidemie, weet de arts-microbioloog. ‘Als je te lang wacht is de wekelijkse stijging van het aantal besmettingen zo hoog, dat het lang duurt voordat de curve weer naar beneden gaat. Dus hoe sneller je ingrijpt met strikte maatregelen, hoe eerder je effect ziet en des te eerder je ook weer kunt versoepelen.’

Friedrich schetst het effect van zulke maatregelen. ‘Als je er vandaag voor zorgt dat er morgen geen besmettingen meer zijn, zie je het vroegst over een week effect. Maar als je maatregelen neemt die maar twintig procent van de besmettingen voorkomen, dan heb je nog een probleem met de overige tachtig procent. Dan duurt het dus veel langer of het heeft helemaal geen effect.’

De arts-microbioloog ziet hoe de GGD en de Veiligheidsregio zoeken naar gebalanceerde maatregelen. Daarover zegt hij: ‘Ik begrijp het, maar wees niet bang om strikte maatregelen te nemen. .’

Over een week is er dan ook een belangrijk moment voor de bestuurders. Dan moet het eerste effect van de maatregelen te zien zijn. ‘Dan zie je of de verspreiding van het virus wordt afgeremd, dat is het eerste signaal.’ Zo niet, dan moet er worden bijgestuurd, denkt Friedrich. ‘Anders ben je te laat. Niet aarzelen!’

Testen maakt het verschil

Naast snel strengere maatregelen moet het testbeleid ook aangescherpt worden, vindt Friedrich. ‘Dat is wat het verschil gaat maken: overal meteen kunnen testen, zodat besmette mensen direct thuis kunnen blijven. Nu zijn de teststraten nog te ver weg van de burger.’

Het wordt een lange winter Alex Friedrich - arts-microbioloog

Maar kan de labcapaciteit dat wel aan? In Nederland is momenteel te weinig testcapaciteit om iedereen met klachten te testen. ‘Die problemen zijn tijdelijk. Straks gaan we in Nederland naar 100 tot 150 duizend of meer tests per dag, en we gaan sneltesten gebruiken. Dan moet je vooral de handen hebben om ze af te nemen. Zo zou je een sneltest kunnen krijgen bij de huisarts, apotheker, tandarts of thuiszorgmedewerker’.

En dan ziet Friedrich nog een uitgelezen rol voor studenten. ‘Maak ze deel van de oplossing, niet het probleem.’ Er kunnen nog wel tien teststraten bij in Groningen, gecoördineerd door de GGD en bemand door studenten. Daarnaast zouden er volgens Friedrich mobiele teams moeten komen, die bij mensen thuis snel een groot aantal contacten kunnen testen.

Daarmee zetten we ons schrap voor de komende maanden. ‘Het wordt een lange winter. Het virus begint weer te golven. Als we het goed doen dan breekt de golf weer, maar hij komt weer terug. Daar moeten we tot zeker medio volgend jaar mee leren omgaan, maar er mogen geen pieken ontstaan. Daar moeten we alles aan doen: er mag geen piek komen.’

Lees ook:

- Maatregelen op komst voor 'zorgelijk' Groningen: wat is wijsheid?