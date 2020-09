Stand-in doelman Wagenborger Boys is held in derby tegen Meedhuizen

Vorige week kreeg Levinga acht doelpunten om de oren in de uitwedstrijd tegen Veendam 1894. Dat lag niet alleen aan hem, maar aan het hele team. Daarom werden de koppen de afgelopen week bij elkaar gestoken. Want 'buurman' Meedhuizen was de volgende tegenstander in de vijfde klasse E. En daar wil je koste wat kost niet van verliezen.

Als je op voorsprong komt, mag je jezelf best even laten gaan Erik Kort, speler Wagenborger Boys

Afstandsschot

Erik Kort zette Wagenborger Boys in de eerste helft op voorsprong met een afstandsschot. De ontlading was groot bij de linkervleugelaanvaller. 'We zijn dit seizoen niet echt lekker begonnen. Als je dan op voorsprong komt na een goed uitgespeelde aanval, mag je je best even laten gaan vind ik.' vertelt de doelpuntmaker na afloop.

Niet op de schouders

Levinga balde keer op keer de vuisten na weer een redding. Een keer was hij kansloos nadat hij licht in de fout ging. Aanvoerder Eddy Lima Silva van Meedhuizen prikte de bal in het lege doel. Meedhuizen drukte de hele tweede helft Wagenborgen in de verdediging, maar vooral Levinga hield stand. Na het laatste fluitsignaal liep hij triomfantelijk naar de dug-out om daar geknuffeld te worden.

Dappere jongens als ze mij op de schouders krijgen Arjan Levinga, keeper Wagenborger Boys

Zijn medespelers vergaten hem op de schouders van het veld te dragen. 'Ik ben niet de lichtste van het stel, dus dappere jongens als ze mij op de schouders krijgen' lacht de stand-in sluitpost. 'Ik doe wat ik kan zolang onze eerste keeper nog geblesseerd is. Ik ben blij dat ik vandaag mijn aandeel heb kunnen leveren.'