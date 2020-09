Eigenaar dansschool in Groningen vast voor misbruik (update)

De 37-jarige eigenaar van Groningen Dance Center (GDC) in de stad Groningen is aangehouden op verdenking van misbruik. Volgens het Openbaar Ministerie is er elf keer aangifte tegen de man gedaan, die sinds begin september vast zit. De afgelopen week is zijn voorarrest met negentig dagen verlengd.

'De politie onderzoekt de verdenkingen en doet op dit moment geen verdere inhoudelijke mededelingen om het lopende onderzoek niet te verstoren. Het feit dat de gevangenhouding met 90 dagen is verlengd geeft de ernst van de zaak aan', staat in een brief van het personeel aan de leden en ouders. Van de elf aangiftes, zijn er tien afkomstig van minderjarigen.

De verdacht runde sinds 2004 de streetdance-school, een van de grootste in Groningen. Personeelsleden roepen in de brief mogelijke slachtoffers en getuigen op zich te melden bij de politie.

In de brief staat verder dat alle lessen doorgaan en dat er wordt gewerkt aan een doorstart. 'Ons doel is om bij elkaar te blijven als dansfamilie en als centrum om danstalent te ontdekken en te ontwikkelen. Alle danslessen en teamtrainingen zullen worden voortgezet. In de komende weken zal daar meer nieuws over volgen, met name over hoe wij als school de doorstart gaan maken.'

Update:

Het bericht is aangevuld met de leeftijd van eigenaar en het aantal minderjarigen dat aangifte heeft gedaan.