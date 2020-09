Aflevering 18 Podcast Credo over Ede Staal: 'Hai het der enorm onder leden...'

Dat zegt oud-notaris Jim Lambeck uit Oosterwijtwerd over de invloed van het foute oorlogsverleden van de vader van de zanger in de achttiende aflevering van Credo, de podcast over het leven van Ede Staal.

Lambeck en zijn vrouw Betty hielpen Ede financieel om zijn eerste elpee Mien Toentje uit te kunnen brengen.

Zien bruier

Bij een optreden in Veenlust in Veendam spraken ze Ede aan, toen hij langs hun tafeltje liep en boden hem aan te helpen. 'Ede het dou midden in de nacht zien bruier belt dij op n atoomcentrale in Noorwegen waarkde of t wel vertraauwt was, Want Ede haar t nait zo op notoaressen...'

Broer Heero gaf toen groen licht en zo kon uiteindelijk de elpee Mien Toentje worden geperst.

Jim Lambeck en zijn vrouw Betty (Foto: Rolf Schreuder RTV Noord)

De oud-notaris gaat samen met zijn vrouw in de podcast dieper in op het foute oorlogsverleden van de vader van Ede.

'Zien zuster zee: Je kunt Ede niet begrijpen als je niet weet hoe hij onder de daden van zijn vader heeft geleden...'

Ter dood veroordeeld

Ede was vier jaar toen zijn vader Boele in de gevangenis belandde omdat hij als NSB-er in de oorlog een man uit Ten Post had neergeschoten. De vader werd toen ter dood veroordeeld. Na de oorlog werd dat omgezet in levenslang. Dat werd uiteindelijk twaalf jaar.

Ede was zestien toen zijn vader uit de gevangenis in Leeuwarden werd vrijgelaten. Volgens Lambeck zie je de wroeging van de zanger terug in het liedje 'Zo ist leven'. Daarin zingt Ede: 'Hai is zestien joar en slim allain, en as je goud kieken, kin je t aan hom zain...'

Klotenjeugd

Lambeck ging jaren met Ede Staal om maar over de zwarte bladzijde in de familiegeschiedenis werd nooit gesproken. 'Noeit zee e der wat over....'

Pas na zijn dood kwam Lambeck achter wat er in de jeugd van Ede is gebeurd. 'Hai het n klotenjeugd had. Mor nou begriep ik Ede veul en veul beter...'

Foto's uit het archief van Jim Lambeck (Foto: Rolf Schreuder RTv Noord)

