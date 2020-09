'Ik heb zolang in het donker geleefd, dat het mij niet kleurrijk genoeg kan zijn'

Een bonte verzameling van dieren, bloemen en knuffels. Je zou de woning van Gabrielle Jansen uit Zuidhorn een heus sprookjeshuis kunnen noemen. In elke hoek van het huis is wel iets te zien. Expeditie Grunnen-presentatrice Léonie Albers is gek op bijzondere huizen, dus bracht ze een bezoekje aan de sprookjeswereld van Gabrielle.

'Jullie zijn wel goed in overvallen', merkt Gabrielle op, 'maar dat zorgt ook voor de leukste tv natuurlijk', vervolgt ze. Gabrielle laat het team van Expeditie haar huis binnen, al is dat wel een beetje krap: 'Het is passen en meten', zegt ze tegen het team. In elke hoek en kier van de woning is wel iets te zien: kunstwerken, knuffels, beelden, opgezette dieren; noem maar op.

'Ik heb zolang geleefd in het donker, het kan mij niet kleurrijk genoeg zijn.' Gabrielle Jansen

'Wat een kleurrijk geheel', merkt Léonie op. Gabrielle vertelt dat haar huis laat zien wie ze is en dat ze zich hier veilig voelt. Door een traumatische gebeurtenis tijdens haar jeugd kampt Gabrielle met CPTSS, een complexe vorm van posttraumatische stress. In alle kleur van haar inrichting voelt ze zich veilig: 'Ik heb zolang geleefd in het donker, het kan mij niet kleurrijk genoeg zijn.'

Als kind creëerde Gabrielle al haar eigen wereld op haar slaapkamer, nu heeft ze een heel huis. Veel buiten komt Gabrielle niet, in haar huis voelt ze zich veilig, maar de buiten wereld vindt ze niet altijd even lief: 'CPTSS of niet, ik denk dat veel mensen het daarover wel met me eens zijn.'

