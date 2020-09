OM komt met eisen in strafzaak tegen No Surrender

Het Openbaar Ministerie maakt maandag de eisen bekend in de strafzaken tegen vier voormalige kopstukken van de inmiddels verboden motorclub No Surrender. Het strafproces loopt vanaf maart 2018 en belandt hiermee in een eindfase. Het OM verdenkt Henk Kuipers, Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. onder meer van het aanvoeren van een criminele organisatie.

'Absoluut niet', zei de 56-jarige Kuipers uit Emmen eerder op een zitting in februari. Hij had niet meer te vertellen dan andere bestuursleden en gingen de bestuursvergaderingen met name over motorrijden en feestvieren. De mannen worden ook verdacht van meerdere mishandelingen en afpersingen. Hierbij zou hulp zijn ingeroepen van een 62-jarige ondernemer uit Sneek. Ook voor hem heeft het OM maandag een strafeis in petto.

Niet bepaald soepel verloop

De strafzaken tegen de mannen verlopen allerminst soepel. Door gezondheidsklachten en een tweevoudige wraking van de rechtbank is de inhoudelijke behandeling nog niet afgerond. Volgens de planning zou dit vorig jaar al gebeurd moeten zijn. Een week geleden weigerde Kuipers nog te getuigen in de zaken tegen zijn medeverdachten. Terwijl hij eerder verkondigde dit wel te willen doen. Hij was teleurgesteld, omdat zijn eerdere verzoek om zijn enkelband te laten verwijderen door de rechter was afgewezen. De vragen bleven onbeantwoord en Kuipers kon weer naar huis.

Broeinest van drugs en geweld

No Surrender werd in 2013 opgericht door Klaas Otto. Het Openbaar Ministerie startte in 2014 een onderzoek naar de gang van zaken binnen de No Surrender-afdeling in Emmen. Het vermoeden was dat drugs en geweld een grote rol speelden binnen de club. Lange tijd werden gesprekken in het clubhuis afgeluisterd. In januari 2017 viel de politie het clubgebouw binnen. Na de inval werd dat pand afgebroken en vond het chapter een nieuw onderkomen in Duitsland. Begin juni werd de hele motorclub in Nederland verboden door de rechter. Daartegen loopt momenteel een hoger beroep bij het Gerechtshof in Leeuwarden.

Otto is bovendien nog verwikkeld in een strafzaak waarin het OM hem verdenkt van het beïnvloeden van getuigen. Tegen hem eiste het OM op 17 september voor de rechtbank in Breda een celstraf van twee jaar. De verklaringen van de getuigen gingen over afpersing door Otto, waarvoor hij zes jaar cel kreeg. Otto ging tegen dat vonnis in hoger beroep.

