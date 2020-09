'Groep De Groot' na 75 jaar geëerd met monument in Glimmen

De stenen zijn geplaatst naast die van Anda Kerkhoven, een derde lid van de groep die al langer met een monument op deze plek werd geëerd.

'Mijn oom was een Nederlander pur-sang, het rood-wit-blauw zat hem hoog, maar ook het rood, want hij was socialist en pacifist. Hij probeerde op een vreedzame wijze tegen de Duitsers te strijden door bonkaarten te geven aan mensen die onder gedoken zaten en hij vervalste als drukker persoonsbewijzen', zegt Rudi Boekhoven.

Boekhoven was vier toen de Duitsers zijn oom, en kort daarna ook zijn ouders arresteerden. Ze waren allemaal betrokken bij een van de belangrijkste verzetsgroepen van Groningen: de Groep-de Groot.

Monument Anda Kerkhoven

Al een aantal jaren lag er aan de Oosterbroekweg in Glimmen een kleine gegraveerde steen die Anda Kerkhoven herdacht, een van de leden van de Groep-de Groot, die daar was doodgeschoten. Bij het 4 mei Comité van Haren was het idee ontstaan om ook de twee andere verzetsstrijders die daar zijn doodgeschoten een herdenkplek te geven.

Die zou in mei dit jaar worden onthuld maar de Corona epidemie kwam daar tussen. Zaterdagmiddag werden de stenen alsnog, in bijzijn van familieleden, onthuld.

Rudi Boekhoven bij het monument voor zijn oom Gerrit Boekhoven. (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

De Groep-de Groot

Gerrit Boekhoven woonde samen met Dinie Aikema. Toen Gerrit in 1942 werd benaderd om verzetswerk te doen, rolde Dinie ook in het verzet. Gerrit was drukker en vervalste persoonsbewijzen. Dinie fungeerde vooral als koerier die bonkaarten en persoonsbewijzen rond bracht. Hun schuilnamen in het verzet waren: meneer en mevrouw de Groot. De groep groeide uit tot zo'n dertig personen, waaronder de studente Anda Kerkhoven.

Ik weet wie mijn oom hier heeft doodgeschoten. Ik had hem willen opzoeken en recht op de man af willen vragen hoe hij hier als 21-jarige tot deze daden is gekomen Rudi Broekhoeven bij de onthulling van het monument

Op 12 januari 1945 werden Dinie en Gerrit gearresteerd door de Duitsers, opgesloten in het Scholtenhuis aan de Grote Markt, verhoord en mishandeld. Het grootste gedeelte van de Groep-de Groot werd opgepakt en slechts een klein deel overleefde de oorlog. Anda en Gerrit werden op 19 maart doodgeschoten in de bossen bij Glimmen, Dinie volgde het zelfde lot op 24 maart. Na de bevrijding werden hun lichamen gevonden en herbegraven.

Burgemeestersfamilie

De ouders van Rudi Boekhoven overleefden wel de oorlog. Vader Gerard werd na terugkeer uit het concentratiekamp in 1945 burgemeester van Nieuwe-Pekela en later van Hoogezand-Sappemeer. Zijn zoon Hans werd onder meer burgemeester van Schiermonnikoog en zoon Rudi van Termunten en Veendam.

Stel je voor wat Gerrit Boekhoven en Dinie Aikema allemaal nog hadden kunnen bereiken en betekenen voor het naoorlogse Nederland David Hulleman

'Stel je voor wat Gerrit Boekhoven en Dinie Aikema allemaal nog hadden kunnen bereiken en betekenen voor het naoorlogse Nederland', sprak David Hulleman van het Harense 4-mei comité.

Dit verhaal moet je blijven vertellen

'Ik weet wie mijn oom hier heeft doodgeschoten', vertelde Rudi Boekhoven bij het monument. 'Ik had hem willen opzoeken en recht op de man af willen vragen hoe hij hier als 21 jarige tot deze daden is gekomen. Maar helaas was hij al overleden voordat ik hem te spreken kreeg...'

'Maar', vervolgde Broekhoven, 'het is fantastisch dat er nu toch, na 75 jaar, toch een monument is gekomen. Ik ben het comité daar erg dankbaar voor want dit is een verhaal dat we moeten blijven vertellen.'

Lees ook:

- Monument voor omgekomen Britse vliegers geplaatst op Hoornsedijk