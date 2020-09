Lopend Vuur: We moeten mondkapjes gaan dragen

In tegenstelling tot de eerste coronagolf zijn er nu ook in Groningen veel besmettingen. Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG pleitte gisteren bij RTV Noord voor snelle invoering van nieuwe maatregelen. 'We hebben in Groningen wel meer tijd, maar mogen die niet verspelen.'

In landen om ons heen is het mondkapje inmiddels bijna vast onderdeel van het dagelijks leven geworden. In gebouwen, in winkels en op kantoren worden ze gedragen. Het effect is nooit bewezen, maar - zo denken velen - 'baat het niet dan schaadt het ook niet'. Het Red team, een groep onafhankelijke deskundigen met verschillende expertises, adviseert het kabinet in ieder geval dat mondkapjes in ieder geval een rol moeten krijgen.

Zouden we dat hier ook moeten doen?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op de facebookpagina van Edwin op Noord.

Kernenergie

'Ik zie niets in kernenergie' was vrijdag ons Lopend Vuur. Van de 7.025 stemmers was 51 procent het daarmee oneens, 49 procent eens.