Schiermonnikoog enige gemeente zonder corona: 'Wij zijn geen Gallisch dorpje'

Nadat het coronavirus afgelopen weekend opdook op Ameland en Vlieland, is Schiermonnikoog op dit moment de enige gemeente in Nederland waar nog niemand positief testte.

'Maar wij zijn geen Gallisch dorpje, afgesloten van de rest van de wereld. Dus blijf wel opletten', is de boodschap van burgemeester Ineke van Gent.

Belang van goede afspraken

'Het is denk ik voornamelijk geluk, ik denk dat alle gemeentes er wel beleid op hebben. Je moet een beetje mazzel hebben, maar vandaag of morgen kan het er weer heel anders uitzien. We proberen met onze ondernemers en winkeliers goede afspraken te maken, want voor ons allemaal is het van belang dat we zonder besmettingen blijven, of het in elk geval zo laag mogelijk te houden.'

Afstand houden

'We vragen mensen die naar Schiermonnikoog komen zich goed aan de regels te houden. Voorlopig zijn ze van harte welkom. Maar houdt ook in de supermarkt bijvoorbeeld goed afstand. Hoe langer we het hier gezond kunnen houden, hoe beter dat is. Het voordeel: hier is ruimte genoeg om anderhalve meter afstand te houden.'



Over twee weken begint de herfstvakantie en zal het eiland weer extra toeristen trekken. 'Het zijn lastige dillema's, want de ondernemers willen ook graag wat verdienen. In de zomermaanden ging het goed, hopelijk blijft dat zo.'

