Bij de dokter is het te krap; griepprik in Onstwedde in een boerenschuur

Patiënten van huisartsenpraktijk De Kroon in Onstwedde kunnen volgende maand hun griep- of pneumokkkenvaccinatie halen in een boerenschuur aan de rand van het dorp. 'Er is ruimte zat', zegt doktersassistente Ineke Michels.

En die ruimte is er niet bij de dokter, in deze tijd van anderhalve meter afstand. Vandaar dat het idee geboren werd om de vaccinaties in de ruime schuur bij haar ouderlijk huis te doen.

Wanneer en voor wie?

De vaccinaties worden op 21 oktober toegediend en is alleen op afspraak, voor patiënten van De Kroon. Wie in aanmerking komt, wordt geïnformeerd.' Tussen 13:00 en 18:00 uur is de deur open. 'Dus ook in tijd is er genoeg ruimte.' Er is wel een belangrijk voorbehoud: 'Het is alleen voor de mensen die geen coronaklachten hebben. Die mensen moeten met ons contact opnemen, voor een andere afspraak.'

Wie slecht ter been is en met de auto wil, kan tussen 16:00 en 18:00 naar binnen rijden. 'Als een soort drive-through.'

Hoe ziet het eruit?

Binnen is de inrichting volgens Michels zo dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

'De griepvaccinatie wordt gedaan door acht medewerkers van een zorgorganisatie Balanszorg hier in het dorp. Zij dragen een shirt met hetzelfde griepvaccinatie-logo als op de uitnodiging voor de griepprik staat. De mensen die voor de pneumokokkenprik komen, worden geholpen door mensen met weer een ander shirt aan. Heel herkenbaar en duidelijk. Ben je klaar? Via de andere kant weer naar buiten en om de boerderij heen.'

Lees ook:

- Het laatste coronanieuws in ons blog