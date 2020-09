16-jarige winnares Grunneger Laidjesfestival: 'Man, dit was zo verschrikkelijk spannend'

'Mijn Facebookpagina is ontploft. Ik weet niet wat me overkomt. Dit is echt geweldig'. Josien Bakker is in de pauze van haar les op school in Onstwedde nog beduusd van haar overwinning in het Grunneger Laidjesfestival.

De 16-jarige (!) scholiere uit Vlagtwedde won afgelopen weekend zowel de jury- als de publieksprijs van het festival in de Oosterpoort in Stad, dat door de coronacrisis was uitgesteld en in aangepaste vorm plaatsvond.

Debuut op haar veertiende

Wia Buze, Alex Vissering, Edwin Jongedijk. Krysztof Groen en Marlene Bakker. Allemaal gerenommeerde Groningse artiesten, die Josien feliciteerden met deze mooie mijlpaal in haar nog jonge carrière. Op haar veertiende zong ze bij de prijsuitreiking van de Grunneger schriefwedstried in Westerwolde voor het eerst in het Gronings voor publiek.

'Ik deed eigenlijk alleen maar mee om mee te doen. Om ervaring op te doen. Om er van te leren. En dat dan dit gebeurt... Man wat een verrassing!'.

Josien had voor het festival speciaal twee eigen Groningse nummers geschreven. 'Ik had een liedje over m'n vader gemaakt ('Ken ik die weer', red.). Die had zijn hak gebroken en lag in het ziekenhuis en ik miste hem. Daar gaat het over'.

'Gewoon Josien' was het tweede nummer waar ze mee optrad. 'Dat gaat over mezelf. Ik ben heel onhandig en vergeet ook van alles. Maar toch ben ik trots op wie ik ben en dat heb ik tot uitdrukking proberen te brengen'.

'Achter de poest'

Dat onhandige en het vergeten, kwam haar zaterdag nog bijna duur te staan vlak voor haar optreden in de Oosterpoort.

'Ik was al op het podium, toen ik erachter kwam dat ik m'n capo, mijn gitaarklem, was vergeten. Ik snel weer naar de kleedkamer rennen. Toen ik terugkwam was ik flink achter de poest. En toen bleek mijn gitaar ook nog vals, terwijl ik hem vlak ervoor nog had gestemd. Gelukkig kwam het toch allemaal goed. Ach, zo ben ik gewoon'.

Stemmen met visnetjes verzameld

In de zaal zat door de corona een kleine honderd man, die dus mochten stemmen. 'Dat was wel grappig. De stemmen werden met visnetjes verzameld' De meeste stemmen gingen dus naar Josien. Maar ook de jury koos haar als beste.

'In haar liedjes en composities kwamen alle elementen bij elkaar: goede teksten, passende composities, prima zang en gitaarspel. Ook haar presentatie op het podium kwam goed over', oordeelde de jury.

Die bestond uit zangeres Inge van Calkar, zanger en oud-deelnemer Dion Bouwes (Steernvanger) en singer-songwriter Cynthia Weiss. Tineke Rouw was de presentator.

'M'n buikie vol'

Josien krijgt al enige tijd zangles van Klaas Withaar uit Kopstukken en gitaarles van Knoalster Erik Bentum. Nu ze het Grunneger Laidjesfestival heeft gewonnen, smaakt dat vast naar meer.

'Man, dit was zo verschrikkelijk spannend. Ik heb even m'n buikie vol van deze zenuwslopende dingen. Maar als ze me gewoon vragen voor een optreden, dan ben ik er hoor...'

Geen idee wie Josien bakker is? Luister naar haar nummer 'Omdat ik die mis'.



