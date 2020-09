Je nieuwe kaak of heup komt straks uit Stadskanaal

Binnen een aantal dagen weer kunnen kauwen na een operatie waarbij je complete kaak verwijderd is? De wereld van 3D-printen maakt het mogelijk. Het Knoalster bedrijf Witec zet er vol op in.

Voor de toepassing van 3D-prints in de medische sector werkt Witec samen met onderzoekers van het UMCG.

Welk materiaal mag er in je lichaam?

Het bedrijf waar normaal gesproken onder meer machineonderdelen voor de chipindustrie van de band rollen, boort daarmee een nieuwe markt aan. Dat zorgt ook voor nieuwe uitdagingen, vertelt directeur Erik Vos van het bedrijf dat vorig jaar de Groninger Ondernemingsprijs won.

'Want welk materiaal mag er eigenlijk in het menselijk lichaam? En hoe sterk moet dat dan zijn? Die wetenschappelijke, medische en productionele toepassing stemmen we af met het UMCG.'

Zonder keurmerk eerst veel testen

Tot zover de theoretische kant. In de praktijk lukt het Witec inmiddels om binnen twee dagen een medisch implantaat maken. Daar heb je als patiënt nu nog weinig aan, omdat het bedrijf op zijn vroegst over drie jaar het benodigde CE-keurmerk krijgt. Bij het UMCG mogen onderzoekers al wel met de geprinte implantaten experimenteren.

'Dat is ons voordeel', zegt directeur Vos. 'Zij kunnen vanuit wetenschappelijk onderzoek allerlei dingen doen.'

Nieuwe kaak in een handomdraai

Een goed voorbeeld is 'de boekensteun', zoals Vos het kaakimplantaat liefkozend noemt. Een chirurg kan het implantaat gebruiken voor patiënten wiens kaak volledig is weggehaald. Dat gebeurt soms bij het verwijderen van een tumor.

'De kaak herstellen is vaak lastig', zegt Vos. 'Voorheen werd de tumor weggehaald en had je eigenlijk letterlijk geen gezicht.' Met de 'boekensteun' is dat verleden tijd. 'Wij hebben een plaat ontwikkeld die sterk genoeg is om als kaak te fungeren. Zo kunnen mensen binnen twee dagen weer functioneren.'

Na gebroken heup snel weer op de been

Ook voor gebroken heupen heeft Witec een oplossing bedacht. Het bedrijf ontwikkelde een plaat die precies op de heup past. 'Het voordeel daarvan is dat alle gebroken delen van de heup worden teruggetrokken in de plaat. Patiënten kunnen daardoor binnen twee tot drie dagen al geopereerd worden. Na een aantal dagen kunnen ze zelfs alweer staan. Dat is normaal onmogelijk.'

Operatie kan half zo kort

Om te weten hoe het implantaat er precies uit moet zien, maakt het UMCG een CT-scan van de patiënt. Daarmee gaat Witec vervolgens aan de slag.

'Wij spelen een virtuele operatie na zodat de chirurg in de operatiekamer precies weet wat hij moet doen. Daardoor halveert de tijd die voor een operatie staat.'

