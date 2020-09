Zuidhorn krijgt vijf tiny houses

De kleine woningen die woningcorporatie Wold & Waard laat plaatsen, hebben een oppervlak van veertig vierkante meter. Ze zijn voorzien van een keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer, eigen voordeur en buitenterras. De woningen zijn energiezuinig. Ze hebben bijvoorbeeld negen zonnepanelen.

Ook tiny houses op andere plaatsen?

De woningmarkt is overspannen. Voor mensen met een kleine portemonnee en voor starters is het lastig om aan een huis te komen. Wold & Waard plaatst vijf van deze huisjes in Zuidhorn en kijkt daarna of er ook op andere plaatsen behoefte aan is.

De huisjes kunnen in één dag worden neergezet. Wold & Waard wil de woningen in het voorjaar van 2021 plaatsen. Ze blijven in ieder geval tien jaar staan. Omwonenden worden binnenkort geïnformeerd.



Lees ook:

- Grote belangstelling voor open dagen tiny houses